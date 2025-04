Baufirma muss Verkehrssicherung auch bei Subunternehmern kontrollieren

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Handwerker stieg in eine provisorische Hebebühne auf einem Traktor, weil ihn der Auftraggeber darum gebeten hat. Das führte zu einem tragischen Unfall mit Dauerfolgen. Die Gerichte waren über die Schuldfrage und die Haftung des Kfz-Versicherers uneins. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Eine Frau war auf einem Parkplatz gestürzt und forderte Schmerzensgeld. Die Straßenbaulastträgerin war der Ansicht: Es genügt, den Platz grundsätzlich nur einmal pro Jahr vom Laub zu säubern. Das Landgericht Lübeck hat in einem Urteil nun seine Ansicht formuliert. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Eine Passantin rutschte in einer Fußgängerzone vor einem Gebäude aus und verletzte sich. Von der Hauseigentümerin verlangte sie Schmerzensgeld und Schadenersatz. Deren Haftpflichtversicherer lehnte jedoch ab. Der Streit landete schließlich vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Weil auf einer Strandpromenade Bauarbeiten durchgeführt wurden, befand sich in dem Bereich für Fußgänger ein Behelfsweg. Auf dem strauchelte eine Passantin. Wegen der Folgen des Unfalls forderte sie vom Bauunternehmen ein Schmerzensgeld. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Beim Gang zur Toilette in einem ausländischen Hotel hatte sich eine Urlauberin schwer verletzt. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte anschließend zu klären, unter welchen Umständen der Pauschalreiseveranstalter für die Schäden verantwortlich gemacht werden kann. (Bild: Weidegrün cc by 20) mehr ...