Bafin warnt vor Fake-Aufsicht für digitalen Finanzmarkt

6.8.2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnte am Dienstag per E-Mail und in ihrem Webangebot vor der angeblichen Zentralbehörde für Finanzkontrolle (ZFK).

WERBUNG

Der Internetauftritt der ZFK gibt sich einen seriösen Anschein, die Seiten sind in so gut wie fehlerfreiem Deutsch gestaltet. Die „Institution“ bezeichnet sich in ihrem Webauftritt als „die zentrale Aufsichtsinstanz für den digitalen Finanzmarkt im deutschsprachigen Raum“. Sie fokussiert sich nach eigenen Angaben auf Kontrolle, Transparenz und Einhaltung von Standards im Bereich digitaler Währungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen Krypto-Vermögenswerten.

Die ZFK habe den „gesetzlich fundierten Auftrag“, unter anderem „den digitalen Finanzmarkt im deutschsprachigen Raum zu beobachten und kritisch zu begleiten“. Zum Hintergrund heißt es, dass unseriöse Anbieter, aggressive Werbekampagnen, fehlende Lizenzen, Identitätsdiebstahl und Totalverluste keine Einzelfälle mehr seien, sondern mittlerweile trauriger Alltag,

Die Bafin wies in ihrer Mitteilung darauf hin, dass die ZFK keine echte Aufsichtsbehörde ist. Im Impressum nutze sie fälschlicherweise die Adresse des Finanzamtes Berlin-Neukölln. Wer von der falschen Behörde kontaktiert werde, solle nicht reagieren, sondern Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten. Im Zweifelsfalle könne man sich an das Verbrauchertelefon der Finanzaufsicht (0800 2100500) wenden.