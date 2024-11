Bafin nimmt Kundennutzen von Produkten verstärkt ins Visier

22.11.2024 – Die Bafin will in der Versicherungsaufsicht noch genauer hinsehen, ob die Produkte der Versicherer tatsächlich einen Kundennutzen haben oder nicht. So sollen die Wohlverhaltensregeln für Lebensversicherer auch auf andere Sparten ausgeweitet werden. In der Lebensversicherung nimmt die Behörde verstärkt die Stornoquoten unter die Lupe.

Am Mittwoch hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ihre 13. Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht veranstaltet. Dabei informierte die Behörde, welche Aufsichtsschwerpunkte sie im kommenden Jahr setzen wird und ob sich Versicherer auf neue Regeln einstellen müssen.

Julia Wiens, Bafin-Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, betonte in ihrer Rede, dass der Kundennutzen von Versicherungsprodukten auch künftig im Fokus bleibt – und dass die Aufsicht sogar noch weiter verschärft wird. Das heißt, die Versicherer müssen sich auf neue Wohlverhaltensregeln einstellen und mit Sanktionen rechnen, wenn sie diese verletzen.

Bafin nimmt Kosten und Stornoquoten der Lebensversicherer unter die Lupe

Julia Wiens (Bild: Matthias Sandmann)

Sogenannte Wohlverhaltensregeln gelten seit dem Mai 2023 in der Lebensversicherung. Sie waren eine Reaktion auf beobachtete Missstände bei einzelnen Anbietern (VersicherungsJournal 9.5.2023).

So hatte die Behörde bei zwei Marktanalysen ermittelt, dass bestimmte Altersvorsorge-Produkte Effektivkosten von mehr als vier Prozent haben.

Zudem seien Kickback-Zahlungen in der Branche gängige Praxis: Vergütungen, die Fondsgesellschaften an Versicherer ausschütten, wenn sie in diese Fonds investieren. An die Kunden werden Kickbacks nicht vollumfänglich weitergereicht.

Das Urteil der Bafin war teils vernichtend. Manche Produkte seien nicht als Altersvorsorgeinstrument geeignet und hätten erst gar nicht zugelassen werden dürfen, so das Fazit der Aufseher. Ein Kundennutzen sei oft nicht gegeben.

„Würden Sie solche Produkte ihren guten Freunden empfehlen?“, so fragte Wiens bereits im August provokativ an die Versicherer adressiert (28.8.2024).

Bafin blickt auf Produktfreigabeverfahren

In ihrer Rede machte Wiens nun deutlich, dass der Kundennutzen von kapitalbildenden Lebensversicherungen ein Aufsichtsschwerpunkt bleiben wird. Doch nicht allein die Kosten stehen dabei unter Beobachtung.

„Wir werden die Wohlverhaltensaufsicht bei den Anbietern von kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten fortführen. Im nächsten Jahr wollen wir uns vor allem Unternehmen mit hohen Stornoquoten genauer ansehen. Insbesondere ihr Produktfreigabeverfahren“ so kündigte Wiens in ihrer Rede an.

Sie hob zugleich hervor, dass das Aufsichtsregime der Wohlverhaltensregeln bereits Erfolg gehabt habe. So hätten Versicherer ihre Produkte vom Markt genommen oder bei den Kosten nachgebessert. Aber noch immer gebe es Versicherer mit zu hohen Kosten, kritisierte die Aufseherin.

Unter anderem sah sich die Targo Lebensversicherung AG veranlasst, nach Intervention der Bafin ein Produkt vom Markt zu nehmen (24.7.2024). Aber noch immer gebe es Versicherer mit zu hohen Kosten, bemängelte Wiens.

Wohlverhaltensregeln sollen auf weitere Sparten ausgeweitet werden

Diese Wohlverhaltensregeln will die Bafin nun auf andere Sparten ausweiten und auch dort den Kundennutzen unter die Lupe nehmen. „Denn der Grundsatz, dass Produkte Kundinnen und Kunden nutzen müssen, gilt universell“, begründete die Beamtin den Vorstoß.

Im kommenden Jahr solle hierfür ein Konzept ausgearbeitet werden. Als Beispiel nannte Wiens die Schaden- und Unfallversicherer und die Krankenzusatzversicherung.

Dabei dürften nicht allein die Kosten der Produkte im Fokus stehen. So hatte die Bafin in einigen Produktbereichen sogar explizit höhere Prämien angemahnt, um die hohe Schadeninflation auszugleichen: zum Beispiel in der Kfz- und Elementarschadenversicherung (13.12.2023).

Wir rechnen mit einer Entspannung der Situation im Laufe des nächsten Jahres. Julia Wiens, Bafin

Höhere Beiträge in der privaten Krankenversicherung „unumgänglich“

Auch in der privaten Krankenversicherung hält Wiens höhere Prämien für unumgänglich. „Wir erwarten insgesamt höhere Beitragsanpassungen als in den letzten Jahren. Gleichzeitig sind die Gewinne der Branche infolge der gestiegenen Versicherungsleistungen gesunken. Das schränkt die Möglichkeit von Beitragslimitierungen entsprechend ein.

Die Risikotragfähigkeit der Branche ist aber nach wie vor sehr robust. Wir rechnen mit einer Entspannung der Situation im Laufe des nächsten Jahres“, so die Aufsichtschefin.

In welche Richtung die Wohlverhaltensregeln gehen könnten, deutete Wiens zumindest an. So seien bei einigen Versicherungsarten extrem niedrige Schadenquoten zu beobachten: stark vereinfacht tritt der Versicherungsfall selten ein. Hier stellt sich die Frage, ob der Abschluss eines solchen Vertrages aus Kundensicht sinnvoll ist.

Versicherer stabil, aber Risiken sind groß

Darüber hinaus gehören tragfähige Geschäftsmodelle, Stressresistenz bei widrigen Kapitalmarktszenarien und ein leistungsstarkes Risikomanagement zu den Aufsichtsschwerpunkten im nächsten Jahr, wie Wiens weiter berichtete.

Vereinfacht gesagt müssen die Versicherer nachweisen, dass sie für Krisen gerüstet sind und Maßnahmen ergriffen haben, um auch bei extremen Marktszenarien nicht in finanzielle Schieflage zu geraten.

Es werde deutlich, „dass die deutsche Versicherungsbranche zurzeit in einem anspruchsvollen Umfeld agieren muss“, hob Wiens hervor. Die Entwicklung der globalen Konjunktur sei besonders nach der US-Wahl kaum vorhersehbar, auch die deutsche Wirtschaft stagniere.

Diese Rahmenbedingungen sind alles andere als einfach. Dennoch sind die deutschen Versicherer insgesamt betrachtet stabil. Julia Wiens, Bafin

Versicherungsaufsicht hält Zinsentwicklung für unklar

Zudem verfolge die Geldpolitik keinen eindeutigen Kurs: Die Europäische Zentralbank habe erklärt, dass sie sich nicht auf einen Zinspfad festlegen wolle. Ob die Zinsen weiter sinken oder steigen: unklar. Sinkende Zinsen könnten die Lebensversicherer und Pensionskassen unter Druck setzen.

„Diese Rahmenbedingungen sind alles andere als einfach. Dennoch sind die deutschen Versicherer insgesamt betrachtet stabil“, sagte die Beamtin.

Der Zinsanstieg in den letzten Jahren habe den Versicherern geholfen: Viele wirtschaftliche Kennzahlen hätten sich verbessert, die Ertragschancen in der Neu- und Wiederanlage seien gestiegen. Auch die Risikotragfähigkeit sei heute deutlich stärker als noch vor einigen Jahren.

Solvency-II-Bürokratie auf dem Prüfstand

In anderen Punkten will die Bafin den Versicherern entgegenkommen. Wiederholt hatten die Assekuranzen beklagt, dass die Berichterstattungspflichten im Rahmen von Solvency II unverhältnismäßig seien und unnötig Ressourcen binden (20.3.2024).

Ein Problem, das auch die Aufsichtsbehörde erkannt hat. Das Thema Bürokratieabbau stehe ganz oben auf der Aufgabenliste. „Weniger Bürokratie, das entlastet sowohl Unternehmen als auch uns als Aufsicht“, so Wiens.

Bei diesem Problem sei vor allem auch Europa gefragt. So habe die EU-Kommission ihre Behörden dazu aufgefordert, die Belastung durch Berichtspflichten um 25 Prozent zu reduzieren. „Wir werden hierzu Vorschläge einbringen, welche Berichtspflichten entfallen können“, kündigte die Aufsichtschefin an.