Bafin möchte stärker risikogerecht regulieren

7.5.2019 – Mehr als zehn Jahre nach der Finanzkrise sieht Bafin-Chef Hufeld die wesentlichen Ziele der Finanzmarktreformen als erreicht an. Jetzt liege das Augenmerk darauf, nachzujustieren. Auf der Agenda stehen insbesondere die Standardformel zur Berechnung von SCR, Regelungen für das Langfristgeschäft der Lebensversicherer und die vielfach kritisierten Meldepflichten. Generell will die Aufsicht stärker differenzieren zwischen risikoärmeren und risikoreicheren Versicherungs-Unternehmen.

WERBUNG

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zeigte sich am Dienstagvormittag auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz gegenüber ihren Kritikern verständnisvoll. „Die wesentlichen Reformziele sind erreicht“, stellte Bafin-Präsident Felix Hufeld mehr als zehn Jahre nach der Finanzkrise fest. Jetzt geht es in allen Bereichen darum, das Regelwerk und die Aufsicht zu verbessern.

Die Aufsicht ist ständig wachsam

Felix Hufeld (Archivbild: Brüss)

Was macht heute den Erfolg einer Finanzaufsicht aus? Hufelds Antwort: „Erfolgreich sind wir, wenn wir im wohlorchestrierten Konzert mit den anderen Behörden unseren Beitrag dazu leisten, dass wir alle von einem stabilen und vertrauenswürdigen Finanzmarkt profitieren können.“

Dabei ist sich der Oberaufseher seiner Grenzen bewusst. Trotz des „historisch einmaligen regulatorischen Kraftakts nach Ausbruch der Krise“ bestünden die alten Risiken weiter. Zudem gäbe es neue Herausforderungen. „Ständige Wachsamkeit ist daher höchstes Gebot“, so Hufeld.

Zu den relativ jungen Themen zählt für ihn vor allem die Digitalisierung. Neben deren Folgen in Form von Outsourcing und veränderter Arbeitsteilung warf er die grundsätzliche Frage auf, wie viel Macht Maschinen und Algorithmen zugestanden werden sollte. Für Hufeld ist klar, dass zumindest die letzte Verantwortung immer ein Mensch tragen muss, also im Unternehmen das Management.

Solvency II besitzt Vereinfachungspotenzial

„Wer erfolgreiche Regulierung will, muss sich auch in der Anwendung mit ihrer Wirkung befassen und bereit sein nachzujustieren“, stellte Hufeld seine Position klar. So sieht er bei Solvency II Vereinfachungspotenzial. Er warnte Kritiker aber davor, pauschal zu argumentieren. Es gelte, um eine angemessene und verhältnismäßige Regulierung „zu ringen“.

Frank Grund (Archivbild: Brüss)

Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsaufsicht, ging in seiner Rede zunächst auf die Solvabilitäts-Kapitalanforderung SCR ein. SCR kann entweder nach einer Standardformel oder nach einem internen Modell berechnet werden. Bisher gab es Negativzinsen nur bei den individuellen Modellen. Das soll sich zukünftig ändern.

Außerdem will die Aufsicht verhindern, dass Lebensversicherer Schwankungen in der Kapitalanlage aussitzen können. An Versicherungs-Unternehmen mit stark illiquiden Verpflichtungen sollen also andere Anforderungen gestellt werden. Zusätzlich bedürfe es eines Krisentools, das im Falle einer Wirtschaftskrise deren Folgen vorübergehend abfedert.

Daten- und Berichtspflichtenfluten eindämmen

Nicht nur der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), sondern auch andere Verbände wie der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) (VersicherungsJournal 14.2.2019) kritisieren seit Jahren die Berge von Zahlen, Berichten und Ähnliches, die die Aufsicht fordert. (VersicherungsJournal 3.4.2019, 20.4.2018, 22.3.2017).

Ein Etappenziel scheint erreicht. „Was die Flut von quantitativen Meldedaten angeht, so ist unser Ziel, dass es risikoarmen Versicherern noch leichter gemacht werden sollte, sich aus der unterjährigen Berichtspflicht zu lösen“, konstatierte Grund. Er forderte gleichzeitig die Unternehmen auf, bei Berichten für die Öffentlichkeit stärker auf die Substanz zu achten und Allgemeinplätze zu vermeiden.

Aufsicht stärker an der Risikosituation der Unternehmen ausrichten

Als „wichtiges Anliegen“ bezeichnete Grund die generelle Verbesserung der Proportionalität, also die Orientierung an Art, Umfang und Komplexität der Risiken von Unternehmen. Dies könnte auch dazu führen, dass neue Schwellenwerte für die Solvency-II-Anwendung verabschiedet werden.

Bis Ende Juni 2020 ist die Bafin zusammen mit der Eiopa aufgefordert, ihre Vorstellungen für den Solvency-II-Review vorzulegen. Grund ist zuversichtlich, bei der Standardformel, beim Langfristgeschäft und bei der Proportionalität entscheidende Fortschritte erzielen zu können.