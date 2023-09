Bafin-Exekutivdirektor Grund warnt Branche vor Selbstgefälligkeit

1.9.2023 – Auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht 2023 hat Dr. Frank Grund in einer seiner letzten Reden als Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bafin die Assekuranz aufgefordert, „schneller und flexibler werden“. Mängel sieht er insbesondere im Bereich IT-Sicherheit.

Vor einigen Monaten hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) den IT-Zustand der Unternehmen untersucht. Auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht 2023 am Donnerstag bezeichnete Dr. Frank Grund, Bafin-Exekutivdirektor, das Untersuchungsergebnis als „sehr ernüchternd“.

Cyber-Risiko: „Bedrohung von innen und außen“

Frank Grund (Bild: Bernd Roselieb)

Vor rund 450 Konferenzteilnehmern mahnte er: „Da sind deutliche Anstrengungen erforderlich, um die Mängel schnell zu beseitigen. Die Branche muss sich sehr viel besser gegen die Bedrohung der IT-Sicherheit wappnen. Und ich rede hier von der Bedrohung von innen und von außen.“

Wegen Mängel in der Geschäftsorganisation hatte die Bafin als Ergebnis dieser Untersuchung erstmals einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapital-Anforderung der Axa Krankenversicherung AG verhängt (VersicherungsJournal 17.5.2023)

Im Hinblick auf das politische, soziale, ökonomische und vor allem das technische Umfeld wird die Versicherungsbranche „künftig noch flexibler sein und noch schneller auf neue Entwicklungen reagieren müssen,“ sagte Grund. Dass die Branche angemessene Antworten auf die neuen Herausforderungen findet, sei „dringend erforderlich“.

Geschäftsmodelle immer wieder hinterfragen

Die Branche habe zwar in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit Neuerungen umgehen könne, müsse sich aber in permanenter Selbstreflexion üben und ihre Geschäftsmodelle immer wieder hinterfragen. Gleichzeitig warnte Grund vor Selbstgefälligkeit: „Was früher gut funktioniert hat, ist nicht unbedingt ein Rezept für die Zukunft.“

Zu den technischen Entwicklungen sagte er: „Alle Marktteilnehmer [...] müssen sich anstrengen, um nicht abgehängt zu werden und Chancen der Digitalisierung sinnvoll für sich nutzbar zu machen. Auch Regulierung und Aufsicht müssen mithalten. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass diese Technologien und ihre Anwendungen sicher und handhabbar sind“, so Grund.

Aufsicht „schneller, mutiger und risikoorientierter“

Grund geht Ende September nach acht Jahren an der Spitze der Versicherungsaufsicht in den Ruhestand. Bafin-Präsident Mark Branson würdigte ihn in der Konferenz-Eröffnungsrede als „Glücksfall“ für die Behörde und deren Transformation. Die Aufsicht werde „schneller, mutiger und risikoorientierter“.

Dass die Versicherungswirtschaft beispielsweise so glimpflich durch die Niedrigzinsphase gekommen sei, wertet Branson als Verdienst seiner vorausschauenden Aufsicht. Grund habe sehr früh erkannt, wie schwierig die Niedrigzinsphase insbesondere für Pensionskassen werden könnte. „Es ist unter anderem seiner Weitsicht zu verdanken, dass es nur vereinzelt zu Leistungskürzungen kam“, so Branson.

Grund, der sein Amt fast zeitgleich mit der Einführung von Solvency II übernommen hatte (16.9.2015), habe schnell die Stärken des neuen Regimes erkannt und die Aufsicht konsequent danach ausgerichtet.

Branson will die Versicherungsaufsicht weiter stärken. „Eine exzellente Solvenzaufsicht reicht nicht. Die Kundinnen und Kunden brauchen nicht nur einen Anbieter, der nicht untergeht, sondern einen, der ihnen zudem ein passendes Produkt zu einem fairen Preis anbietet. Das können wir leider aus Erfahrung nicht nur dem Markt überlassen.“