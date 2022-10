Autowerkstätten und Versicherer streiten über Verrechnungssätze

25.10.2022 – Zwischen Autowerkstätten, Schadensteuerungsfirmen und Autoversicherern knirscht es gewaltig. Zum Dauerthema „fehlende gemeinschaftliche Schnittstelle zur Schadenregulierung“ gesellen sich die Folgen der drastischen Verteuerung der Energiepreise.

„Die Stunden-Verrechnungssätze sind nicht mehr auskömmlich. Die Quersubventionierung über die Ersatzteil-Marge funktioniert nicht mehr“ sagte Thomas Aukamm, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V. (ZKF) am Montag beim Businessforum 21-Kongress „Aktives Schadenmanagement 2022“. Immer öfter rät der ZKF Mitgliedswerkstätten aus Profitabilitätsgründen von der Teilnahme an der Schadensteuerung ab.

Huk-Coburg bessert Stundensätze nach

„Es reicht nicht, die Stundensätze um ein oder drei Euro anzuheben, wie das ein großer Versicherer gemacht hat, sondern sie müssen deutlich zulegen“, so Aukamm. Er bezog sich damit auf ein Angebot der Huk-Coburg-Gruppe, die den Stundenverrechnungssatz von 95 Euro zwischenzeitlich nachgebessert hat.

Konkret gibt es fünf Euro mehr für Karosserie- und sieben Euro mehr für Lackierarbeiten. Das sei zwar „auch noch nicht kostendeckend“, wird vom ZKF-Hauptgeschäftsführer aber als wohlwollendes Zeichen gesehen.

Dagegen kam der Allianz-Konzern mit seinen Beteiligungen an der Innovation Group und der Controlexpert GmbH (VersicherungsJournal 11.10.2022, 22.8.2022) schlecht weg. Hier wurden die Art und die Qualität („teilweise erratische Ausschläge“) der Prüfgutachten kritisiert. „Wenn es vor Gericht geht, bestätigen sich 95 bis 98 Prozent der Beanstandungen von Controlexpert nicht“, behauptet Aukamm.

Jörg Breuer, Vertriebsleiter bei der Controlexpert, widersprach der Darstellung.

Verlagerung von Aufgaben auf Werkstätten

„Viele Betriebe kennen ihre eigenen Betriebskosten nicht“, so Aukamm. Diesen helfe man auf Wunsch bei der Berechnung ihrer Profitabilität. Im Durchschnitt hätten die Werkstätten 45 Prozent ihrer Margen verloren.

Aukamm beklagt zudem das „Ikea-Prinzip“ der Versicherer, sprich die Überwälzung administrativer Aufgaben von den Versicherern auf die Werkstätten: „Sie wollen immer mehr, aber sie bezahlen nicht mehr.“ So hätten sich die unproduktiven Kosten zwischen 2009 und 2019 verdoppelt.

Einig waren sich die Referenten des Konferenzvormittags indes: „Wir brauchen ein neues Vertrauensverhältnis zwischen Werkstätten und Versicherer, das verschiedene Ketten in der Schadenbearbeitung nicht mehr notwendig macht“. Dies umfasse auch eine Übereinkunft „über eine gemeinsame, gemeinschaftlich entwickelte Schnittstelle für die Schadenregulierung“. Letztere wird seit Jahren gefordert.

2024 muss mit der hohen Inflation Schluss sein

Die Inflation ist eine Kernherausforderung, sagte Manuel Adam, Associate Director – EMEA Financial Services – Insurance, S&P Global Ratings der Standard & Poor's/ S&P Global. Zum Problem könne sie werden, wenn der Preisauftrieb über 2024 hinaus hoch bleibt. Denn dann fielen Nachreservierungen von Schadenrückstellungen für „longtail-business“ an und Einbrüche im Neugeschäft aufgrund rückläufiger Nachfrage seien nicht auszuschließen.

Bislang erwartet S&P eine Inflationsrate von 8,4 Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr. Danach soll sich das Preisgeschehen normalisieren. Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), stimmte die Branche am Montag in einem Kommentar indes darauf ein, dass sich bei der Inflation kurz- bis mittelfristig wenig ändern dürfte (25.10.2022).

Schaden/Unfall eine stabile Säule der Assekuranz

Trotz des Preisauftriebs und der Konjunkturabschwächung sieht Adam die deutsche Schaden- und Unfallversicherer weiterhin als eine stabile Säule der Assekuranz. S&P hat die europäischen Versicherer im Durchschnitt mit einem „A“ bewertet. 80 Prozent haben einen stabilen Ausblick.

Positiv schlagen sich Faktoren wie die gestiegene Wiederanlagerendite durch den Zinsanstieg, die gute Kapitalbedeckung, die günstige Entwicklung der Schaden- und Kostenquote (Ausnahme 2021 wegen Naturkatastrophen), aber auch die Möglichkeiten der Prämienanhebung durch Indexierung nieder. Kurz- und mittelfristig sei kein Rückgang der versicherungs-technischen Marge erkennbar.