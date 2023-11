Autoversicherung: Sonderkündigungswelle durch Preisschock?

22.11.2023 – Die weltweiten Krisen beeinflussen die Versicherer. Vor allem die Schadenkosten steigen. Das gilt auch für Unwetterschäden. Trotzdem sind die Assekuranzen noch positiv gestimmt, wie eine Handelsblatt-Konferenz zeigt. Die Manager glauben an einen Wandel und wollen mithelfen. Auch künstliche Intelligenz oder Cyberangriffe wären händelbar.

In der Autoversicherung stehen harte Wochen bevor. „Viele Kfz-Versicherer haben ihre Rechnungen noch gar nicht rausgeschickt“, sagte Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der Huk-Coburg-Gruppe am Dienstag am Rande des „Handelsblatt Summits 2023“. Denn den Kunden steht ein Preisschock bevor, der eine regelrechte Wechselwelle auslösen könnte.

Preissteigerungen oft 15 bis 20 Prozent in der Kfz-Versicherung

„Oft müssen die Kunden mit Steigerungen von 15 bis 20 Prozent rechnen“, schätzt Heitmann. Aus 500 Euro Prämie würden dann für 2024 plötzlich 600 Euro werden. Gerade hätten die Kunden den Energieschock überwunden, nun käme die Kfz-Versicherung.

Heitmann rechnet für 2023 mit „einem tiefroten Jahr“ in der Kfz-Versicherung und schätzt eine Combined Ratio von 110 bis 115 Prozent. Die Stundenverrechnungsätze in den Werkstätten und die Ersatzteilpreise würden weiterhin deutlich steigen. Und auch die Mobilität hätte nochmals um rund fünf Prozent zugenommen.

Daher könnten die aktuellen Prämienerhöhungen das Jahr 2023 „nicht mehr retten“. Auch in 2024 müssten die Kunden mit Beitragssteigerungen bei der Kfz-Versicherung rechnen.

In dieser Situation sieht sich der fränkische Marktführer mit geringen Kostenquoten gut aufgestellt. So hätte der Markt im Schnitt Kostenquoten von 18 bis 19 Prozent, während die Huk-Coburg Allgemeine bei zehn Prozent und die Direktversicherung Huk24 sogar bei unter fünf Prozent liegt.

Huk-Coburg heizt den Wettbewerb an

Klaus-Jürgen Heitmann (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der Markt sei weiterhin von Wettbewerb geprägt. So hatte die Huk-Coburg noch vor wenigen Tagen per Pressemitteilung auf das Sonderkündigungsrecht in der Kfz-Versicherung verwiesen und den Konkurrenzkampf angeheizt.

Unter der Überschrift „Genau hinschauen und Geld sparen“ heißt es: „Vergleichen lohnt sich: Die Preisspannen zwischen den einzelnen Anbietern sind erheblich: Ein paar hundert Euro sind durchaus möglich. Vergleichsportale helfen dabei.“

Beim Sonderkündigungsrecht bleibt übrigens eine bessere Einstufung in den Schadenfreiheitsrabatt unberücksichtigt. Die Kündigung ist innerhalb eines Monats nach Eingang der Rechnung möglich. Entscheidend ist somit der Eingang der Rechnung beim Versicherten. Auf Vermittler könnte daher vor allem im Dezember noch viel Arbeit zukommen.

Mehr Umweltschäden

Thilo Schumacher (Bild: Schmidt-Kasparek)

Trotz weltweiten Krisen haben die Menschen in Deutschland aber überwiegend keine generelle Angst vor der Zukunft. Darauf verwies Dr. Thilo Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Axa Konzern AG. Dies gehe aus dem Axa Future Risks Reports 2023 deutlich hervor.

Vehement warb Schumacher für eine lebenslange Privatrente. „Wir können den Menschen schlecht zum 85. Geburtstag einen Brief schreiben, dass ihre Rente nun endet.“ Dabei würden die Menschen immer älter werden. Daher sei dieser Vorschlag, der von der Regierung eingesetzten „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, ein Irrweg. „Hier müssen wir als Versicherer viel lauter werden“, forderte der Manager.

Der Klimawandel ist laut Axa-Erhebung für die deutsche Bevölkerung zudem das größte Risiko der kommenden fünf bis zehn Jahre. Würde das Klima sich tatsächlich um 3,5 Grad erwärmen und somit das politisch anvisierte 1,5-Grad-Ziel verfehlen, wäre die Welt laut Schumacher nicht mehr versicherbar.

Daher müssten Versicherer weiterhin mit aller Kraft den Klimawandel bekämpfen. Hier forderte der Manager eine deutliche Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Klimaprojekte in Deutschland. „Die Axa musste daher etwa in einen Windpark in Schottland investieren. Das ist schade“, so der Deutschland-Chef der Axa.

Streit um Elementar-Pflichtversicherung

Auch der online zugeschaltete Giovanni Liverani, der beim Generali-Konzern für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig ist, betonte, dass der Klimawandel längst da ist. „Wir verspüren einen deutlichen Trend höhere Belastungen durch Elementarschäden“. Liverani sprach sich für eine Pflichtversicherung aus, bei der der Staat ab einer bestimmten Höhe für Elementarschäden aufkommt.

Dies wird von Heitmann und Schumacher abgelehnt. Die Huk-Coburg hat für Wohngebäudekunden einen Vollschutz und eine Existenzsicherung mit einer Selbstbeteiligung von 100.000 Euro im Angebot. Laut Heitmann würden 75 Prozent der Kunden den Vollschutz wählen.

Demgegenüber kann man bei der Axa den Elementarschutz nach einer Beratung immer noch vollkommen abwählen.

Digitalisierung macht Versicherungen schneller und günstiger

Ursula Clara Deschka (Bild: Schmidt-Kasparek)

Wie rückständig Deutschland in Sachen Digitalisierung ist, zeigte Ursula Clara Deschka auf. Sie ist beim Ergo-Konzern CEO für das Baltikum. „In den baltischen Staaten ist alles digital. Das gilt etwa für Wahlen oder Gerichtsverhandlungen.“ Daher gebe es dort auch papierlose Büros.

„Die Menschen dort sehen Daten als Chance und nicht als Bedrohung.“ Mit ihrer digitalen Identität würden sich Esten, Letten oder Litauer in Kundenportalen einloggen. Eine Registrierung entfalle. Die Versicherungsdaten würden in der Regel bei Bedarf selbstständig geändert. Deschka: „Versicherung wird somit schneller und viel günstiger.“

Voll auf Digitalisierung setzt auch Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Holding. Er erläuterte die Vision, dass künstliche Intelligenz per Sprachsimulation künftig den persönlichen Vertrieb unterstützen und teilweise ersetzen könnte. „Technische Probleme, Ethikfragen und Echtzeit werden wir alle lösen“, prognostizierte Breuer.

KI-Sprachroboter für Vertrieb

Wolfgang Breuer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nur so könnte man Vertrieb effizient halten und dem Fachkräftemangel und der Überalterung Herr werden. Kritik am Vertrauen in künstlich sprechende Vertriebsroboter ließ Breuer nicht gelten. „Wenn heute ihr Navi sagt, fahren sie nach links und ihr Beifahrer nach rechts, wem vertrauen sie mehr“, fragte der Manager ins Auditorium.

Wie leicht Unternehmen und Kommunen gehackt werden können, demonstrierte Immanuel Bär, Mitgründer der Prosec GmbH. An plastischen Beispielen zeigte er, wie man ohne Zugangsberechtigung in eine Firma eindringt und sich dort als Mitarbeiter ausgeben kann.

Der IT-Spezialist forderte die Unternehmen auf, mehr aus der Angriffsperspektive zu denken. Dann würden Unternehmen und auch Kommunen gegen Cyberschäden versicherbar „Technisch gibt es gegen jeden Angriff heute ein Gegengift“, erläuterte Bär.

Lediglich fünf Prozent der Cyber-Angriffe seien nicht beherrschbar. Notwendig sei aber ein ganzheitlicher Sicherheitsansatz, der das Management einschließt, das das Geld freigibt, die technische Umsetzung optimiert und auch die Menschen erreicht, die auf „die E-Mail klicken“. Bär rechnet damit das die Cyberkriminalität rasant steigen wird und mehr Gewinne generiert als weltweite Prostitution und illegaler Drogenhandel zusammen.