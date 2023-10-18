Autonomes Fahren soll die Kfz-Versicherung günstiger machen

29.10.2025 – Mit großem Engagement forciert die Allianz die neue Mobilität des autonomen Fahrens. Der Versicherer rechnet damit, dass 2060 alle Fahrzeuge in Deutschland autonom unterwegs sein werden. Aktuell fordert die Allianz mehr reale Teststrecken, damit mehr Menschen Erfahrung mit selbstfahrenden Autos machen können. Die Kfz-Versicherung wird, wenn autonomes Fahren üblich ist, deutlich günstiger sein.

Frank Sommerfeld (Bild: Dirk Bruniecki)

Autonome Fahrzeuge werden in der Versicherung deutlich günstiger. „Die Schadenhäufigkeit beim autonomen Fahren sinkt um 50 Prozent“, erläuterte Frank Sommerfeld, CEO der Allianz Versicherungs-AG, am Dienstag auf dem 13. Allianz Motor Day.

Die Versicherungsprämien würden aber in der Zukunft, wenn autonome Autos die Straße beherrschen, nicht um die Hälfte sinken. „Die Preise gehen zwar deutlich zurück, aber weil es viel mehr hochwertige Technik wie Kameras und Sensoren in den autonomen Fahrzeugen gibt, wird jeder einzelne Schaden teurer“, erläuterte der Allianz-Manager.

Mit einer Welt autonomer Fahrzeuge rechnet die Allianz aber erst im Jahre 2060. Dann würde die klassische Einstufung auf Basis von Schadenfreiheitsklassen keine Rolle mehr spielen. Die Versicherungsprämie würde auf Basis der Sicherheit des hinter dem Fahrzeug stehenden Systems der künstlichen Intelligenz kalkuliert.

Für Opfer von Autounfällen ändert sich nichts

Der Versicherer arbeitet mit vielen Start-ups und Kfz-Herstellern zusammen, die autonome Fahrzeuge entwickeln.

Christian Sahr (Bild: Allianz)

„Wir erheben dabei die Unfalldaten aus Testfeldern und geben sie an die Betreiber zurück, damit die Technik verbessert werden kann“, erläuterte Christian Sahr, Leiter des Allianz Zentrum für Technik (AZT).

„Für die Opfer von Autounfällen ändert sich auch beim autonomen Fahren nichts“, betonte Sahr. „Wir versichern weiterhin das Fahrzeug.“ Für den Versicherer wird es hingegen viel schwerer zu ermitteln, wer den Schaden bezahlen muss. Die Assekuranz muss feststellen, ob der Unfall durch einen Fehler des Autoherstellers, eines Zulieferers oder durch die technische Überwachung entstanden ist.

Es sei aber längst bewiesen, dass die moderne autonome Technologie alle Fehler des Menschen, die etwa durch Ablenkung oder Fehleinschätzung entstehen, auslöschen kann. „Was nun fehlt, ist der Einsatz, denn über die Testphase sind wir hinaus.“ Sahr forderte größere Testfelder, damit man autonomes Fahren real erleben könnte.

Massenzulassungen autonomer Autos ab 2027

Laut Maria Cristina Galassi, Team Leader Automated/Connected Vehicles and Safety bei der European Commission, könnten autonome Fahrzeuge in großer Zahl ab 2027 zum Verkehr zugelassen werden. Basis ist eine UN-Regelung, die im Juni 2026 in Kraft treten soll. Schon Anfang 2026 sollen die Standorte für drei große grenzüberschreitende Teststrecken für autonomes Fahren von der EU bekannt gegeben werden.

Die blind geborene Verena Bentele, die als Biathletin und Skilangläuferin mehrfach Siegerin bei den Paralympics wurde und nund Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V. ist, betonte in der Podiumsdiskussion, dass autonome Fahrzeuge eine große Hilfe für ein selbstbestimmteres Leben sein könnten. Vor allem für Behinderte, ältere Menschen oder Kinder, die auf dem Land leben würden, wo es große Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr gebe.

Umfrage zeigt ein ambivalentes Stimmungsbild

Eine repräsentative Befragung der Allianz in sieben europäischen Ländern zum Thema „autonomes Fahren“ zeigt ein ambivalentes Stimmungsbild. In Deutschland erwarten die meisten Befragten durch autonomes Fahren vor allem Stressreduktion im Verkehr (45 Prozent) und die Möglichkeit, sich während der Fahrt anderen Tätigkeiten zuwenden zu können (50 Prozent).

Als größten Vorteil für die Gesellschaft sehen die Befragten eine verbesserte Mobilität für ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen (65 Prozent). Eigene Erfahrungen sind jedoch kaum vorhanden. Insgesamt gibt weniger als die Hälfte der Befragten (42 Prozent) an, mit dem Thema autonomes Fahren oder dessen Vorstufen vertraut zu sein.

Insgesamt bestehen bei vielen Befragten Zweifel am Reifegrad der autonomen Systeme. „Zwar glauben mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent), dass autonome Fahrzeuge mindestens genauso sicher oder sogar sicherer sind als menschliche Fahrer. Dennoch bezweifeln 66 Prozent, dass die Technologie bei der Bewältigung von kritischen Fahrsituationen derzeit bereits ausgereift ist“, erklärte AZT-Chef Sahr.

„Führerschein“ für autonomes Fahren

Sascha Meyer (Bild: Moia)

Für die Akzeptanz brauche es daher nicht nur eine technische Weiterentwicklung, sondern auch Kommunikation, Transparenz und positive Alltagserfahrungen, die Vertrauen schaffen. Daher soll ein „Führerschein“ für autonomes Fahren eingeführt werden, bei dem die Menschen Erfahrungen mit den selbstfahrenden Autos sammeln können.

„Der Führerschein für autonomes Fahren wird mehr sein als ein klassischer Führerschein, er wird eine System-Lizenz darstellen“, erläuterte Sascha Meyer, CEO der VW-Tochter Moia GmbH. Das Unternehmen beginnt derzeit mit der „autonomen Revolution“ in Berlin.

Hier sind die ersten Fahrzeuge des Typs VW ID. Buzz AD im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs, die mit Level-4-Technologie ausgestattet sind. Beim Level 4 fahren die Fahrzeuge hochautomatisiert, vollautomatisch ohne menschlichen Fahrer.

Beim Moia-Test bewegen sich die Busse frei im Gebiet und bedienen rund 80 Haltepunkte. Während der Testfahrten ist aber ein Sicherheitsfahrer an Bord, der im Notfall eingreifen kann. Zusätzlich erfolgt eine Fernüberwachung aus einer Leitstelle.