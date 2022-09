Ausgefallene Klimaanlage: Wann Anspruch auf Schmerzensgeld besteht

2.9.2022 – Ein Passagier, der sich freiwillig an Bord eines Flugzeugs begibt, von dem er weiß, dass dessen Klimaanlage ausgefallen ist, hat in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 5. Mai 2022 entschieden (2-24 S 16/20).

Der Kläger hatte für sich, seine Ehefrau und seine dreijährige Tochter einen Flug von Brindisi nach Frankfurt am Main gebucht. Aufgrund einer Verspätung verzögerte sich die geplante Abflugzeit um mehr als drei Stunden.

Als die Familie endlich an Bord gehen durfte, war es dort drücken heiß. Trotz einer weiteren Verzögerung weigerte sich die Crew, die Türen zu öffnen. Während die an Bord befindlichen Kinder mit Wasser versorgt wurden, mussten die Erwachsenen darben.

Flug im überhitzten Flugzeug

Nachdem einige Passagiere die Polizei über die Zustände informiert hatten, kehrte das Flugzeug schließlich zum Terminal zurück. Dort wurde den Fluggästen mitgeteilt, dass die Klimaanlage der Maschine nicht funktioniere und der Abflug nunmehr fast sechs Stunden später erfolgen sollte als ursprünglich geplant. Zugleich wurde ihnen freigestellt, gleichwohl mitfliegen zu können.

Für einen Flug in der überhitzten Maschine entschieden sich auch der Kläger und seine Familie. Sie machte gegenüber der Fluggesellschaft anschließend nicht nur Entschädigungsansprüche wegen der Verspätung, sondern auch Schmerzensgeld-Ansprüche geltend. Denn in dem Flugzeug habe die Temperatur über 50 Grad Celsius betragen. Außerdem sei die Atemluft sehr schlecht gewesen.

Bloße Gesundheitsgefährdung reicht nicht aus

Das Luftfahrtunternehmen erkannte die Ansprüche wegen der Verspätung an. Es weigerte sich jedoch, das von dem Kläger verlangte Schmerzensgeld in Höhe von 650 Euro pro Person zu zahlen.

Zu Recht entschied die Reiserechtskammer des Frankfurter Landgerichts. Es wies die Schmerzensgeldklage als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Reisende und seine Familie wegen der an Bord herrschenden Hitze einer erheblichen Beeinträchtigung ausgesetzt waren. Ein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes setze jedoch voraus, dass jemand eine Verletzung seines Körpers oder seiner Gesundheit erlitten habe. Eine bloße Gefährdung reiche hingegen nicht aus.

Freiwillig zur Rückkehr an Bord entschlossen

Die Betroffenen hätten schlichtweg nicht beweisen können, dass sie wegen der Hitze Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen im Ausmaß einer Verletzung ihrer Gesundheit erlitten hätten. Sie hätten folglich keinen Anspruch auf Zahlung des von ihnen verlangten Schmerzensgeldes.

Auch ein Anspruch wegen eines Freiheitsentzuges, wie von ihnen behauptet, sei unbegründet. Denn die Familie habe sich trotz des Wissens um die ausgefallene Klimaanlage freiwillig dazu entschlossen, sich nach der zwischenzeitlichen Rückkehr zum Terminal erneut an Bord des Flugzeugs zu begeben.