Aufsicht erwartet „adäquate Vorkehrungen“ gegen hohe Unsicherheiten

22.9.2025 (€) – In einem neuen Bericht weisen die EU-Finanzaufsichtsbehörden auf verschärfte geopolitische Unsicherheiten hin. Deren Ursachen: Spannungen im internationalen Handel und in der globalen Sicherheitsarchitektur. Finanzinstituten legen die Behörden „erhöhte Wachsamkeit“ und die Aufrechterhaltung adäquater Vorkehrungen „im heutigen angespannten und unvorhersehbaren Umfeld“ nahe.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersversorgung · Betriebliche Altersversorgung · Cyberversicherung · Pensionsfonds
