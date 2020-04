Auf diese Krankenvollversicherer setzten unabhängige Vermittler

16.4.2020 – Die Hallesche ist bei den Maklern und Mehrfachvertretern die favorisierte Anbieterin dieser Policen. Dahinter folgt die Hansemerkur. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2020.

Im vergangenen Jahr ist der der Bestand an Vollversicherten zum achten Mal in Folge zurückgegangen und liegt nur noch bei etwa 8,73 Millionen.

Dr. Ralf Kantak, Vorsitzender des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) bezifferte das Minus Ende Januar auf „voraussichtlich“ 0,1 Prozent. Seit 2011 dürfte der Bestand um rund eine Viertelmillion geschrumpft sein, wenn auch zuletzt mit immer kleiner werdenden Verlusten.

Kantak berichtete zudem von einem deutlich verbesserten Wechselsaldo zugunsten der PKV. Im vergangenen Jahr hätten 12.000 (2018: 800) Personen mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur PKV gewechselt als umgekehrt (VersicherungsJournal 29.1.2020).

Der unabhängige Vertrieb und die Vollversicherung

Vor allem die unabhängigen Vermittler haben im Neugeschäft mit Krankenvoll-Versicherungen zuletzt mit deutlichen Absatzschwierigkeiten zu kämpfen. Gründe hierfür dürften neben der demografischen Entwicklung unter anderem der Provisionsdeckel (31.10.2011) sowie die zuletzt immer weiter gestiegene Versicherungspflicht-Grenze (20.12.2019) sein.

Der Marktanteil der Makler und Mehrfachvertreter ist nach der letzten GDV-Vertriebswegestatistik auf glatt 30 Prozent gesunken. Zum Vergleich: 2013 waren es noch zwei Prozentpunkte mehr (28.8.2018) und in den vier Jahren davor sogar noch zum Teil deutlich über einem Drittel (14.8.2017).

Geschäft wird immer problematischer

Dass der Vollversicherungsmarkt für unabhängige Vermittler wirtschaftlich kein einfacher ist, belegt auch die „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2020“ der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

So rechnet nicht einmal mehr jeder fünfte der fast 300 befragten Makler und Mehrfachvertreter mit steigenden Courtageeinnahmen, weiterhin gut jeder Vierte hingegen mit einer Verschlechterung (7.2.2020).

Vollversicherung nur auf den hinteren Plätzen

Einen weiteren Beleg für die Schwierigkeiten des unabhängigen Vertriebs im Vollversicherungs-Geschäft liefern die Asscompact Trends. Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG und der IVV durchgeführt und beruht auf einer Online-Befragung von jeweils mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In den letzten Auflagen landete der Geschäftszweig immer auf den hintersten Plätzen der Absatzhitparade (9.3.2020, 6.12.2019). Bestenfalls etwas über ein Fünftel berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft. Bis zu rund die Hälfte ordnete das Geschäft auf der anderen Seite als „(sehr) schlecht“ ein.

Hallesche an der Spitze

Im Rahmen der Studienreihe werden die unabhängigen Vermittler auch gefragt, welche Gesellschaften aus Vermittlersicht die Top-Anbieter in verschiedenen Produktkategorien sind. Dabei können die Befragten ihre persönlichen Favoriten in den einzelnen Produktlinien über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der privaten Krankenvollversicherung belegt die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit über einem Sechstel Anteil an den Favoritennennungen die Spitzenposition. Etwa jeder siebte Befragte votierte für die Hansemerkur Krankenversicherung AG an zweiter Stelle.

Den Bronzerang sicherte sich mit einem Anteil von knapp zehn Prozent die Barmenia Krankenversicherung AG. Dahinter folgen die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. (inklusive der Marke Deutscher Ring) und die Continentale Krankenversicherung a.G.

Aufsteiger und Absteiger

Während die Hallesche ihren schon seit vielen Quartalen gehaltenen Spitzenplatz verteidigte, verbesserte sich die Hansemerkur auf die zweite Position. Von dort war sie zwei Quartale zuvor über den dritten auf danach den vierten Rang abgerutscht. Die Barmenia konnte den Aufwärtstrends nicht weiter fortsetzen und verschlechterte sich vom zweiten auf den wieder dritten Platz.

Leicht nach unten zeigt auch die Kurve der Signal Iduna, für die es von der zweiten über die dritte auf die vierte Position abwärts ging. Einen Sprung nach oben machten hingegen die Continentale (von sieben auf fünf) und die Universa Krankenversicherung a.G. (von acht auf sechs). Letztere schloss damit zur Alten Oldenburger Krankenversicherung AG auf.

An achter Stelle liegen gleichauf die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Dabei ging es für die Allianz um drei Plätze nach unten und für die DKV um drei Ränge nach oben. Den Abwärtstrend stoppen konnte die Axa Krankenversicherung AG. Sie verteidigte die zehnte Position, auf die sie sich zuvor vom siebten über den achten Platz verschlechtert hatten.

