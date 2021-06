Assekurata sieht Ausblick für die Lebensversicherer „kritisch“

30.6.2021 – Die Coronakrise hat die Lebensversicherer vor allem in der Kapitalanlage betroffen. Wachstum und Storno waren laut der Ratingagentur „robust“. 2021 dürften die Beiträge wieder zulegen. Im Marktausblick 2021/2022 geht es auch um die Entwicklung der Zinszusatzreserve und das Solvenzkapital.

„Massive Branchen-Verwerfungen sind im Jahr 2020 ausgeblieben“, sagte Geschäftsführer Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, bei der Vorstellung des „Marktausblicks Lebensversicherung 2021/2022“. Für 2021 rechnet er mit einem ein Beitragsplus von 0,5 Prozent auf 99,9 Milliarden Euro.

Ein bisschen Schlussverkauf

Die Branche werde von der gestiegenen Sparquote und der allgemeinen konjunkturellen Erholung profitieren. Einige Gesellschaften hätten im Hinblick auf die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent 2022 „Produkte mit vollständiger Beitragsgarantie aus dem Regal genommen“.

Gleichwohl sei aber mit Schlussverkaufseffekten – „allerdings nicht so wie früher“ – zu rechnen. Die laufenden Beiträge hätten sich in den ersten Monaten 2021 positiv entwickelt. Für Fondspolicen mit und ohne Garantien sowie Biometrieprodukte äußerten die Unternehmen gegenüber Assekurata positive beziehungsweise sogar sehr positive Geschäftserwartungen.

Will betont, dass die Kunden laut einer eigenen Befragung zunehmend darauf achteten, dass ihre Beiträge auch nachhaltig angelegt würden. Mehr als jedem Zweiten seien Nachhaltigkeitsaspekte beim Abschluss wichtig oder sehr wichtig.

Ähnlich äußerten sich die Befragten hinsichtlich ihrer Wechselbereitschaft zu einem nachhaltigen Versicherer. Geht es allerdings um einen höheren Preis oder eine niedrigere Rendite, sinkt die Zustimmung auf ein Viertel.

Leichtes Plus beim Storno

2020 dürften die Beiträge um 0,1 Prozent gesunken sein. Beim Storno rechnen die Rater mit einem Anstieg auf 4,7 (4,5) Prozent der laufenden Beiträge. Das Neugeschäft (nach APE) betrug 2020 voraussichtlich 9,4 (9,5) Milliarden Euro. Davon entfielen 39 (41) Prozent auf Neue Klassik, Index- und Hybridprodukte und 26 (28) Prozent auf klassische Tarife.

Im Hinblick auf das immer noch sehr niedrige Zinsniveau, die Belastung der Anforderungen der Zinszusatzreserve (ZZR) auf die Rohüberschüsse, die Auswirkungen der Absenkung des Höchstrechnungszinses auf Teile der geförderte Altersvorsorge und die Unsicherheit durch anstehende Bundestagswahl schätzt die Ratingagentur den Ausblick für die Branche „kritisch“ ein.

Als eine Folge des Nullzinsumfeldes müssen die Lebensversicherer die ZZR von inzwischen 87 Milliarden Euro (Ende 2020) weiter aufbauen, um Altgarantien bilanziell abzusichern. Beim aktuellen Zinsniveau gehen die Analysten von einem Volumen von knapp 130 Milliarden Euro bis 2027 aus. Das wäre weniger als die früher bereits in einem anderen Zinsumfeld geschätzten 170 Milliarden Euro.

Druck durch Änderungen bei Solvency ll

„Die ZZR ist derzeit marktweit zu rund 70 Prozent ausfinanziert“, sagte Studienleiter Lars Heermann. Die Unternehmen seien auf einem guten Weg, zumal das seit Jahresanfang gestiegene Zinsniveau die Finanzierungs-Bedingungen etwas erleichtere. „Trotzdem sollten sich die Lebensversicherer weiterhin auf auskömmliche und eigenmittelschonende Geschäftsfelder konzentrieren.“

Das Solvency-ll-Review und insbesondere die Änderung der Extrapolation der Zinsstrukturkurve dürften laut Heermann die Solvenzquote beim „ein oder anderen Lebensversicherer um bis zum 100 Prozentpunkte“ drücken. Somit sei eine Transformation des Geschäftsmodells nötiger denn je. Gemeint sind damit beispielsweise Produkte, die mit weniger Eigenkapital zu unterlegen sind wie etwa solche ohne oder mit nur wenigen Garantien.

Die Analyse der Zielke Research Consult GmbH für den Bund der Versicherten e.V. (BdV) gemachten Studie zu den Solvenzquote kann Heermann so nicht teilen. In der vor einigen Tagen veröffentlichten Untersuchung hieß es, dass ein Viertel der Gesellschaften „angezählt“ sei und „einige Versicherer die nächsten Jahre nicht überleben“ würden (VersicherungsJournal 25.6.2021).

„Kurzfristig erwarten wir keine Insolvenzen, weil die Unternehmen ihre Zinszusatzreserve nicht stellen oder ihre Solvenzquote nicht erfüllen können. Die Herausforderungen sind eher längerfristig“, so Heermann. Aktuell geht er wegen der leicht gestiegenen Zinsen sogar von einer Verbesserung der SCR-Quoten aus. Sollten die Zinsen aber weiter sinken, werde sich die Konsolidierung fortsetzen.

Risikoergebnis wichtiger

Das Tiefzinsumfeld verändert laut Assekurata die Ertragsstruktur der Lebensversicherer. Der gesamte Branchen-Rohüberschuss sank in den Jahren 2015 bis 2019 auf durchschnittlich 12,2 Prozent der gebuchten Bruttoprämien. In den fünf Jahren davor waren es noch 15,7 Prozent.

„Das Risiko- hat dem Kapitalanlageergebnis mittlerweile den Rang als wichtigste Ergebnisquelle deutlich abgelaufen, was auf die niedrigen Zinsen in der Neuanlage und insbesondere auf die hohen ZZR-Anforderungen für die Hochzinsgarantien zurückzuführen ist“, so Heermann. Zudem spielten Produkte, die besonders auf das Risikoergebnis einzahlten wie etwa Berufsunfähigkeits-Versicherungen, eine immer größere Rolle im Neugeschäft.

Der rund 50 Folien umfassende Bericht nebst einer begleitenden Videopräsentation kann unter diesem Link beim Anbieter gegen eine Gebühr von 802,50 Euro (inklusive Umsatzsteuer) bestellt werden.