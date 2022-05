Assekurata: PKV muss viel aktiver verkauft werden

20.5.2022 – Die privaten Krankenversicherer weisen laut Assekurata eine „stabile Ausgangsbasis“ bei Ertrag und Sicherheitslage aus. Bei den Beitragsanpassungen kehrt Ruhe ein. Der „Marktausblick zur privaten Krankenversicherung 2022/23“ zeigt aber auch viel Handlungsbedarf auf.

Der Wandel vom Kostenerstatter zum Gesundheits-Dienstleister in der privaten Krankenversicherung (PKV) kommt beim Kunden nicht an. „Der Bekanntheitsgrad von Gesundheitsservices in der PKV ist im Vorjahresvergleich leicht rückläufig. Wer sich für derartige Services interessiert, recherchiert meist selbst“, sagte Abdulkadir Çebi, Bereichsleiter bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, am Donnerstag bei der Vorstellung des „Marktausblick zur privaten Krankenversicherung 2022/23“.

Wusste 2021 noch die Hälfte der Privatversicherten über Gesundheitsservices in der PKV Bescheid, waren es bei der Umfrage der Schwestergesellschaft Assekurata Solutions GmbH 46,4 Prozent. Der Anteil derer, die in Eigenrecherche nach diesen Services suchten, steigt gleichzeitig.

Kunden werden nicht erreicht

Die Versicherer haben laut Assekurata Schwierigkeiten, die Kunden mit weiteren Services zu erreichen, während Kundenportale und -apps sich wachsender Beliebtheit erfreuen. So sind die digitalen Gesundheitsanwendungen der Untersuchung zufolge größtenteils noch unbekannt und werden kaum genutzt.

Knapp die Hälfte der im Frühjahr befragten 13 Krankenversicherer (68 Prozent Marktanteil nach Vollversicherten) sieht in digitalen Gesundheitsanwendungen (Digas) künftig einen hohen Kundennutzen („trifft vollkommen zu“ und „trifft zu“). 87 Prozent wollen diese Digas über eine Ergänzung des VVG zum festen Bestandteil der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen machen.

PKV muss digital nachziehen

„Administrativen Nachholbedarf“ sehen die Analysten bei der elektronische Patientenakte (ePA). Während die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) diese seit Anfang 2021 anbieten muss, hat die PKV sie aus verschiedenen Gründen auf 2023 verschoben.

„Um die digitale Vorreiterrolle im Vergleich zu den gesetzlichen Krankenkassen beizubehalten, werden die privaten Krankenversicherer hier nachziehen müssen“, so Alexander Kraus, Fachkoordinator Krankenversicherung der Assekurata.

Mit einer schnellen Novelle der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) rechnen zwei Drittel der PKV-Unternehmen nicht. Kommt sie, steigen die Beiträge für die Kunden, erwarten über 70 Prozent der Unternehmen.

Unverändert leidet die Vollversicherung unter Wachstumsproblemen. „Sie muss viel aktiver verkauft werden als früher – Berater kämpfen mit hoher Verunsicherung auf Seiten potenzieller Neukunden“, so Kraus.

Vollversicherung schrumpft weiter

Zwar fällt der Saldo aus Zugängen und Abgängen aus der GKV seit 2018 wieder zugunsten der Privaten aus. Infolge anderer Abgangsursachen (zum Beispiel Tod) stellte sich auch 2021 wieder ein Nettobestandverlust von rund 9.000 Versicherten ein. 75,8 Prozent dieses Segments entfallen auf nur noch neun Versicherer (Vorjahr: zehn; VersicherungsJournal 16.6.2021).

„Die Versicherer mit positivem Wachstum sind überwiegend im Beihilfegeschäft tätig und dort gut aufgestellt“, so Kraus. Der Run von Wechslern in die Sozialtarife aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie ist indes (bislang) ausgeblieben. Im Standard- wie im Basistarif nahm die Zahl der Versicherten um rund zwei Prozent auf 53.900 beziehungsweise 34.300 Personen zu, während sie im Notlagentarif um 5,2 Prozent auf 83.500 sank (3.3.2022).

Als mögliche Ursachen wird eine erhöhte Zahlungsbereitschaft der Versicherten genannt, um den Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten, sowie das Entgegenkommen der Versicherer durch großzügige Stundung der Beiträge und Umstufungsmöglichkeiten in günstigere Tarife mit Rückkehrrecht.

Zusatzversicherung legte zu – bKV als Verkaufsschlager

Dagegen legte die Zusatzversicherung um vier Prozent zu. Verkaufsschlager war die betriebliche Krankenversicherung (bKV).

Der betriebliche Zusatzschutz stehe im Wettbewerb zu anderen steuerfreien Sachlöhnen. Deshalb würden erste Forderungen im Markt lauter werden, dass die bKV – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – als eigener Durchführungsweg implementiert werden sollte, so Çebi.

Druck sinkt nach Anpassungen des Rechnungszinses

Hinsichtlich der Ertrags- und Sicherheitslage sehen die Analysten die Unternehmen 2022 in einer stabilen Ausgangslage. Davon profitieren auch die Kunden: Nach den hohen Beitragsanpassungen 2021 waren die von Assekurata beobachteten Beitragsanpassungen 2022 mit Plus 3,8 Prozent in der Vollversicherung ohne Beihilfe und 1,6 Prozent in der Beihilfe insgesamt wieder moderater.

Die Rater sehen den Beginn einer Zinswende. Zusammen mit den Anpassungen des Rechnungszinses der letzten Jahre sinke der Druck, so Çebi.

Die Branche hat ihren durchschnittlichen Rechnungszins (duRz) im Bestand 2021 weiter auf 2,5 (2,7) Prozent abgesenkt. Damit reichte im Branchendurchschnitt 2021 bereits eine Nettoverzinsung von 2,3 Prozent, um die Alterungsrückstellung ausreichend zu verzinsen.

DAV-Forderungen sind berechtigt

Dass die Branche bei der Politik mit den von der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) formulierten Vorschlägen zur Beitragsverstetigung (28.4.2022) Gehör findet, erwartet Çebi eher nicht: „Die DAV-Forderungen sind berechtigt und würden der Entwicklung guttun.“

Angesichts der Finanzierungsprobleme der Krankenkassen – „das Defizit hat sich 2021 auf circa 5,7 Milliarden Euro fast verdoppelt“ – sieht er die Priorität der Politik dort.

