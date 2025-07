Ascore kürt die besten bKV-Offerten

15.7.2025 – Ascore hat die Produktlandschaft in der betrieblichen Krankenversicherung untersucht. Insgesamt 14 Produktgeber erhielten in mindestens einer von 15 Untersuchungskategorien für mindestens eine Lösung sechs Kompasse. Zu dieser Gruppe gehören Arag, Axa, Barmenia, Continentale, DKV, Gothaer, Hansemerkur, Huk-Coburg, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, SDK, Signal Iduna und Universa. Die SDK schaffte in den meisten Segmenten die Höchstnote (elfmal).

Die Ascore Das Scoring GmbH hat die Tariflandschaft in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) ein weiteres Mal einem Scoring unterzogen und am Dienstag die aktuellen Ergebnisse veröffentlicht.

Das Scoring basiert auf einem Vergleich von gut drei Dutzend Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“).

Kriterien umformuliert und neue Bewertungskriterien integriert

Die Analysten teilten mit, dass im Rahmen des diesjährigen Updates nicht nur bestehende Benchmarks überprüft und angepasst, sondern auch einzelne Kriterien umformuliert und neue Bewertungskriterien integriert worden seien. Dies verbessere die Vergleichbarkeit der Tarife im Detail, heißt es weiter.

Als Beispiel führt das Analysehaus an: „Im Bereich Zahnersatz wurde eine praxisnähere Angabe aufgenommen. Statt nur abzufragen, ob ein Heil- und Kostenplan verlangt wird, wird noch zusätzlich erfasst: Ab welchem Rechnungsbetrag muss ein Heil- und Kostenplan vorgelegt werden?“

300 Offerten von 19 Anbietern der betrieblichen Krankenversicherung

Insgesamt wurden den Angaben zufolge 300 bkV-Tarife von 19 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Zu den Testkandidaten gehörten

15 Prüfkategorien an die bKV-Lösungen angelegt

Die bKV-Lösungen wurden in 15 verschiedenen Kategorien untersucht. Dies waren neben „Pflegegeld Topschutz (PG 1-5)“ und zwei „Kompakt“-Kategorien („Ergänzung“ (Sehhilfe, Hilfsmittel, Zahnersatz, Ausland) sowie „Zahn“ (Zahnersatz, Prophylaxe, Kieferorthopädie)) auch drei verschiedene Arten von Budget-Tarifen („Ambulant“, „Zahn“ und „Ambulant, Zahn“).

Die Baustein-Tarife wurden in folgende neun Segmente aufgeteilt:

bKV Ambulante Vorsorge,

bKV Auslandsreise,

bKV Heilpraktiker,

bKV Krankentagegeld,

bKV Sehhilfen,

bKV Stationär Topschutz,

bKV Stationär Unfallfolgen,

bKV Zahnbehandlung/-prophylaxe,

bKV Zahnersatz.

Die Gesellschaften mit mindestens einem Sechs-Kompasse-Produkt

Keiner der Testkandidaten wurde in allen 15 Prüfbereichen mit sechs Kompassen bedacht. Immerhin in elf Bereichen die Höchstnote schaffte es laut dem Ascore-Internetauftritt (Stand: 15. Juli) die SDK. Sechsmal gelang dies der Signal Iduna, fünfmal der Gothaer.

Jeweils in vier Kategorien mindestens eine Offerte mit sechs Kompassen haben die Continentale und die DKV, in drei Segmenten die Axa, die Barmenia, der Münchener Verein und die Nürnberger. In bestenfalls zwei Feldern mit der Bestnote bedacht wurden die Arag, die Hansemerkur und die R+V.

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.