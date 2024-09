Aon: „Anspannung auf dem Versicherungsmarkt hat weiter zugenommen“

4.9.2024 – Das laufende Jahr ist von einem sehr heterogenen Versicherungsmarkt geprägt. Neben knappen Kapazitäten und hohen Preisen, insbesondere in Sparten mit komplexen Risiken und bei schadenauffälligen Verträgen, machen sich auch ein gesteigerter Risikoappetit und günstigere Prämienentwicklungen bemerkbar. Dies zeigt der „Marktreport 2024“ von Aon.

Die Aon plc. hat den „Marktreport 2024“ für den deutschen Versicherungsmarkt vorgelegt. Der Bericht fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen und liefert Einschätzungen zur aktuellen Situation in den klassischen Versicherungsparten sowie in ausgewählten Spezialmärkten. Er steht nach Registrierung kostenfrei zum Download zur Verfügung.

„Die Anspannung auf dem Versicherungsmarkt […] hat weiter zugenommen"

Insgesamt stelle die globale Risikolandschaft Unternehmen und Versicherer vor immer größere Herausforderungen, heißt es. Das Gefahrenszenario aus fortdauerndem Ukraine-Krieg, den Konflikten im Nahen Osten sowie den Risiken im asiatisch-pazifischen Raum sorge für Unruhe hinsichtlich der Vorhersehbarkeit sowohl bestehender als auch neuer Risiken.

Hinzu kämen zunehmende Terrorgefahren, die Lieferkettenproblematik, neue Gesetzgebungen beispielsweise zu Produkt- und Cybersicherheit. In diesem Szenario, begleitet von steigenden Energiekosten und den immer einflussreicheren ESG-Kriterien, seien Organisationen gefordert, weitsichtige Entscheidungen für ihr Risikomanagement zu treffen.

„Die Anspannung auf dem Versicherungsmarkt hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen“, schreiben die Autoren. Gleichzeitig zeige sich der Markt sehr heterogen mit auf der einen Seite knappen Kapazitäten und hohen Preisen und auf der anderen Seite einem gesteigerten Risikoappetit seitens der Versicherer.

Aon geht von Kompromissbereitschaft der Sachversicherer aus

Zentrales Thema des Reports ist die Sachversicherung. Trotz eines Beitragswachstums von zehn Prozent könnten die Versicherer bei einer Schadenquote von 103 Prozent keine nachhaltig besseren Ergebnisse verzeichnen, wird berichtet.

„Die Möglichkeiten der Prämienerhöhungen sind begrenzt“, wird Hartmuth Kremer-Jensen, Geschäftsführer und Chief Broking Officer für die DACH-Region bei Aon, zitiert. „Für die anstehenden Renewals werden sich die Versicherer kompromissbereit zeigen müssen.“

Die Herausforderung einer veränderten Risikolandschaft, in der die Entwicklung der Naturgefahrenschäden für die Marktteilnehmer die Hauptrolle einnehme, bleibe bestehen.

„Der klassische Marktzyklus gehört der Vergangenheit an. Neben dem Risikotransfer muss eine geeignete Risikobewältigungsstrategie der Unternehmen für die erfolgreiche Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft durch eine fundierte Risikoberatung unterstützt werden“, so Kremer-Jensen.

Unternehmen streben nach interessanten Versorgungen, um attraktiv für die allseits gesuchten Experten zu sein. Aon Marktreport 2024

Keine Trendwende in der betrieblichen Altersvorsorge

Sowohl in der Haftpflicht- als auch in der Warentransportversicherung zeichne sich ein stabiler bis positiver Trend ab. Im Bereich Haftpflicht haben die Versicherer dem Report zufolge im Segment der risikounauffälligen, mittelständischen Industrieunternehmen wieder mehr Risikoappetit. Vorsichtiger seien sie mit Blick auf Konzerne und komplexe Risiken.

Die Sparte Warentransport wende sich ab von allgemeinen Themen wie Inflation und Cybergefahren und hin zum individuellen Kundenrisiko. Bisweilen würden sich jedoch auch hier die Einflüsse der weltpolitischen Lage beispielsweise in Form von Deckungskündigungen für politische Risiken oder hohe Mehrprämien bei schwierigen Risiken zeigen.

Die Pflegeabsicherung werde den Autoren zufolge zunehmend in den Fokus der betrieblichen Krankenversicherung rücken. In der betrieblichen Altersvorsorge sehen sie keine Trendumkehr. „Unternehmen streben einerseits nach Entlastung auf der Risiko‑ und Verwaltungsseite, andererseits aber nach interessanten Versorgungen, um als Arbeitgeber attraktiv für die allseits gesuchten Experten zu sein“, heißt es.

Der Kfz-Markt erfährt […] in sämtlichen Bereichen eine bislang selten erlebte Drucksituation. Aon Marktreport 2024

Autoversicherer fahren hohe Verluste ein

Laut dem Bericht rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im laufenden Jahr mit einem Verlust in Höhe von circa zwei Milliarden Euro für die Kfz-Versicherer.

„Kfz-Reparaturen werden durch den Verbau von modernster Technik und Sensorik immer komplexer und im Schadenfall überproportional teuer“, heißt es. Die allgemeine Kosteninflation im Bereich der Kfz-Schadenregulierung sei weiterhin auf historisch hohem Niveau.

Gleichzeitig komme es aufgrund einer hohen Stückzahl von gleichen Arbeitsschritten, welche tagtäglich in den Bereichen Vertrag und Schaden anfallen, oft zu einem Rückstau und einer damit einhergehenden hohen Frustration auf Seiten der Stammbelegschaft. Die oftmals veraltete IT trage häufig ebenfalls negativ zu den überlasteten Strukturen bei.

Deutliche Prämienersteigerungen in der Kfz-Versicherung

Zudem verunsichere das Thema E-Mobilität und die damit oft einhergehenden hohen Schadennebenkosten. „Der Kfz-Markt erfährt durch verschiedene Faktoren in sämtlichen Bereichen eine bislang selten erlebte Drucksituation.

Dies wird für den Bereich der Kfz-Versicherung in einem herausfordernden Renewal 2025 mit entsprechenden Forderungen von signifikanten Prämienerhöhungen resultieren“, wird unter anderem berichtet.