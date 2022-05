Altersvorsorge: „Fehlanreize müssen weg“

18.5.2022 – Vor welchen Herausforderungen die Lebensversicherer stehen, wurde auf einer MCC-Tagung am Mittwoch deutlich. Demnach müssen steigende Zinsen strategisch verarbeitet werden und Reformen sollten Spielraum für nachhaltige Investitionen lassen. Die Provisionen stehen von Seiten der Aufsicht unter Druck; der BVK kann sich einen Verzicht auf Einmalvergütungen vorstellen.

WERBUNG

Ganz deutlich lehnt die Vermittlerschaft eine Begrenzung von Provisionen in der Lebensversicherung ab. Ordnungspolitisch sei das vollkommen unangebracht, heißt es beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Hinter den Kulissen gibt es aber scheinbar viel Aufregung und Aktivitäten.

Denn zum von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) vorgeschlagenen „Provisionsrichtwert“ (VersicherungsJournal 4.5.2022, 6.5.2022, möchte Michael H. Heinz, Präsident des BVK, derzeit keine öffentliche Stellung abgeben. „Wir äußern uns erst nach einem jetzt anstehenden Verbände-Gespräch“, sagte Heinz am Dienstag auf der MCC-Konferenz „Lebensversicherung aktuell“.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Zuvor hatte er sich „überrascht“ gezeigt und den Vorstoß der Aufsicht als „weniger einschneidend als ein gesetzlich vorgeschriebener Provisionsdeckel“ bezeichnet (5.5.2022).

BVK: „Fehlanreize müssen weg“

Gleichzeitig kritisierte der BVK-Präsident die Lebensversicherer scharf. Noch immer gebe es vergleichende Rennlisten und würden Vermittler dazu angehalten, plötzlich eine Umsatzrally zu starten. „Solche Fehlanreize müssen weg“, forderte Heinz am Dienstag.

Kritik übte er zudem an immer größeren Dienstleistungs-Unternehmen und Strukturvertrieben „außerhalb des BVK“, die einen „Overhead“ als Finanzierung benötigten. Damit würden sich auch Versicherungsmakler in Abhängigkeiten begeben.

Der Verband sei bereit eine Reform mitzutragen, bei der die Frontvergütung in der Lebensversicherung durch eine laufende Betreuungsprovision ersetzt werde.

Lebensversicherung: Zinsanstieg senkt Reserveaufwand

Diskutiert wurden zudem aktuelle Entwicklungen. So könnten die steigenden Zinsen den Lebensversicherern helfen, weniger Geld in die Zinszusatzreserve (ZZR) einstellen zu müssen. Gleichzeitig entstehen aber auch stille Lasten. Derzeit hat die Branche in der ZZR fast 100 Milliarden Euro eingestellt.

Normann Pankratz (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Nun zeigen die ersten Swap-Sätze für 2022, dass es eine Entspannung bei der Reservestellung geben könnte. Noch fehlen fünf weitere Sätze, damit entschieden wird, ob der sogenannte Referenzzins abgesenkt wird.

„Liegt der Durchschnitt über 1,98 Prozent, wird der Referenzzins in diesem Jahr nicht abgesenkt und verbleibt bei 1,57 Prozent, sagte Dr. Normann Pankratz, Mitglied der Vorstände des Debeka Lebensversicherungs-Vereins a.G.

Gegenüber Prognosen aus dem letzten Jahr sei eine deutliche Verringerung der Zuführung zur ZZR für 2022 sehr wahrscheinlich.

Bleiben die Zinsen auf dem aktuellen Niveau, dann sei sogar bei den ersten Versicherern mit einem leichten Abbau der ZZR noch in diesem Jahr zu rechnen.

Versicherer wollen beim Umbau der Wirtschaft helfen

Der Debeka-Vorstand präsentierte zudem Ideen, wie die Lebensversicherungs-Branche deutlich mehr helfen kann, die Wirtschaft nachhaltig umzubauen.

So hätten die Lebensversicherer in Deutschland in ihren Deckungsstöcken ein Kapital von 1.011 Milliarden Euro angesammelt und würden jährlich Neuanlagen im Wert von 190 Milliarden Euro tätigen. „Das ist ein Pfund mit dem wir arbeiten können, um dem Umbau der Wirtschaft zu helfen“, so der Versicherungsvorstand.

Um mehr Investitionen zur ermöglichen, sollte künftig mit zwei Zinsstrukturkurven gearbeitet werden. Klassische Verträge vor dem Jahre 2016 sollten einen Bestandsschutz erhalten. Damit würde es für diese Verträge keine weitere Verschärfung der Kapitalanforderungen geben.

Zinsanstieg führt zu stillen Lasten

Pankratz: „Das ist technisch leicht realisierbar und eine erhebliche Hilfe, um einen höheren Freiheitsgrad in die Kapitalanlage zu bekommen.“ Dieser Ansatz wäre deutlich besser, als nur bestimmte Assetklassen zu privilegieren. Dann könnten die Versicherer auswählen, was risikogerecht ist. „Das ist aber eine politische Entscheidung“, so der Manager.

Der heftige Zinsanstieg führt zu stillen Lasten in den festverzinslichen Anlagen. Gleichzeitig sind aber die Anlagen in Aktien und Immobilien stabil.

„Wir müssen aber die stillen Lasten nicht abschreiben, da wir langfristig anlegen“, erläuterte Dr. Guido Bader, Vorsitzender der Vorstände Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Es müssten nun vier bis fünf schwierige Jahre überwunden werden, dann würden die Zinszusatzreserven massiv Geld freisetzen.

Regierung blendet Demografie-Problem aus

Guido Bader (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Diskutiert wurden auch die Pläne der Regierung zur Altersvorsorge, die im Koalitionsvertrag beschrieben sind.

Einstimmiger Tenor in der Diskussion: Es gibt wenig Klarheit und mehr Fragen als Antworten.

Die von der Regierung vorgeschlagene Kapitaldeckung von zehn Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung „bringt gar nichts“, so Bader.

Er zeigte dabei auf, mit welchen Summen die Regierung aktuell arbeitet. So liege allein der Steuerzuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung in 2022 bei 75,3 Milliarden Euro und die Neuverschuldung des Staates betrage 99,7 Milliarden Euro.

Bader hält die Inhalte des Koalitionsvertrags für vollkommen unrealistisch.

Lösungen für die Altersversorgung angemahnt

Bei der Finanzierung der ersten Säule setze die Regierung allein auf das Prinzip Hoffnung. „Die Dringlichkeit des Demografie-Problems wurde von den letzten beiden Regierungen nicht gesehen und wird nun wieder nicht gesehen.“

Die Menschen müssten wohl selbst Lösungen finden, denn der Staat falle an dieser Stelle aus. Die staatlich geförderte Altersvorsorge, die Riester-Rente, ist nach Ansicht von Bader sehr wohl reformierbar.

Das bestätige auch eine Studie der Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften mbH (Ifa). Zudem würde der Staat bei seinen Vorschlägen immer nur an die Ansparphase denken. Dabei sei das kollektive Entsparen über eine lebenslange Rente wichtig, denn es gebe immer mehr Alleinstehende und die Ruhestandsfinanzierung über die Familie funktioniere auch nicht mehr.

Gefährlicher Eingriff in die Risikoprüfung

Gegenüber Brüssel forderte der Lebensversicherungs-Vorstand bei Reformen „Augenmaß“. Dabei verwies er auf die Überarbeitung der Richtlinie „Beating Cancer & Right to bei forgotten“. Hier geht es um die Einschränkung der Risikoprüfung durch Lebensversicherer.

Das Nichtberücksichtigen einer Krebserkrankung, die zehn Jahre zurückliegt, hält Bader für fair. Es wäre aber falsch, eine Krebserkrankung gar nicht mehr zu berücksichtigen. „Dann sind wir ganz schnell dabei, brennende Häuser zu versichern“, warnte der Aktuar.

Würde die EU-Kommission hier nicht mit mehr Augenmaß vorgehen, dann könnte es passieren, dass private Versicherer biometrische Produkte stark verteuern müssten. Oder es wäre gar nicht mehr möglich, Invaliditäts-, Risiko- oder Krankenabsicherungen anzubieten. Grund sei eine gefährliche Antiselektion.

Chancen für Vermittler durch übergreifende Renteninformation

Peter Schwark (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Positive Chancen würden sich für alle Vermittler mit dem Start der säulenüberreifenden Renteninformation geben. Während die Info den Kunden nur einen Bruttowert geben, könnten die Vermittler die Daten weiterrechnen, die Familienstand berücksichtigen und den Kunden einen Nettowert für ihre Vorsorgelücke nennen.

Der Start der Rentenübersicht für jedermann (27.8.2020) steht aber laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) noch in den Sternen. 2023 starte erst einmal eine Pilotphase. „Ein dickes Brett gilt es noch hinsichtlich der sicheren Identifizierung zu bohren“, sagte der stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Schwark.

Unrealistisch sei es beispielsweise, die Identifizierung über den elektronischen Personalausweis laufen zu lassen. Den würden nach aktuellem Stand lediglich sieben Prozent der Bürger nutzen. „Niederschwellig wäre ein Zugang über ein Versicherungsportal, das den Bürger dann zur Renteninformation durchroutet.“