Allianz verliert Spitzenposition bei Fondspolicen

8.11.2024 – Größter Verlierer im Umsatz- und Marktanteilsranking im Bereich fondsgebundene Lebensversicherungen waren die Bayern-Versicherung und der ehemalige Marktführer Allianz. Der neue Spitzenreiter Generali gehörte im vergangenen Jahr hingegen zu den größten Gewinnern. Dies zeigt eine Datensammlung von Assekurata.

Im vergangenen Jahr ist der Umsatz mit fondsgebundenen Lebensversicherungen um 2,7 Prozent auf unter 25,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Dies berichtet die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in einem Blogbeitrag.

„Dieser Rückgang ist vor allem auf das veränderte Wettbewerbsumfeld mit höheren Zinsen und die Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zurückzuführen. Viele Sparer haben sich deshalb für alternative Anlagemöglichkeiten entschieden, was das Prämienwachstum gebremst hat“, merken die Analysten zum Hintergrund an.

Fünf Umsatzgewinner bei fondsgebundenen Lebensversicherungen

Von den zehn Branchengrößen konnten den Assekurata-Daten zufolge fünf ihren Umsatz in diesem Segment ausbauen. Am stärksten gelang dies mit jeweils über sechs Prozent der Nürnberger Lebensversicherung AG und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

Um drei bis zwei Prozent wuchsen die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die HDI Lebensversicherung AG.

Die stärksten Einbußen waren bei der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG zu beobachten, deren Fondspolice-Prämien um mehr als ein Viertel hinter denen des Vorjahres zurückblieben. Bei der WWK Lebensversicherung a.G. betrug das Minus ein gutes Siebtel, bei der Allianz Lebensversicherungs-AG mehr als ein Achtel.

Generali überholt Allianz bei Fondspolicen

In der Rangliste löste die Generali (4,6 Milliarden Euro) die Allianz (4,4 Milliarden Euro) als Spitzenreiter der Rangliste ab. Mit ebenfalls Milliardeneinnahmen liegen unverändert an dritter und vierter Stelle die Zurich Deutscher Herold und die Bayern-Versicherung.

Weiterhin die Positionen fünf bis sieben belegen mit Fondspolicen-Umsätzen von jeweils um die 800 Millionen Euro die WWK, der HDI und die Alte Leipziger. Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zu 2022 die Nürnberger mit gut 720 Millionen Euro vor der Axa mit knapp 690 Millionen Euro. Die Provinzial Nordwest schaffte es erneut auf Rang zehn (rund 580 Millionen Euro).

Allianz und Bayern-Versicherung ziehen Markt ins Minus

Assekurata weist darauf hin, dass Allianz und Bayern-Versicherung 2023 so starke Beitragsverluste in ihrem fondsgebundenen Geschäft erlitten hätten, „dass allein der Rückgang ihrer Beiträge den gesamten Markt um etwa vier Prozent schrumpfen ließ.

Betrachtet man den Markt ohne diese beiden großen Player, zeigt sich im Umkehrschluss ein Wachstum von durchschnittlich 1,7 Prozent bei den übrigen Versicherern. Das verdeutlicht, dass der Rückgang bei den Top-Gesellschaften die Marktentwicklung insgesamt stark negativ beeinflusst, während viele kleinere und mittlere Anbieter positive Wachstumsraten verzeichnen.“

Marktanteilsgewinner und -verlierer

Was die Marktanteile betrifft, so liegt die Generali mit 18,0 (2022: 17,0) Prozent vor der Allianz (17,2 nach 19,2 Prozent vor Jahresfrist). Dahinter folgen die Zurich Deutscher Herold mit 6,9 (6,3) Prozent, die Bayern-Versicherung mit 4,1 (5,5) Prozent und die WWK mit 3,2 (3,7) Prozent.

Damit gehören die Allianz, die Bayern-Versicherung und die WWK zu den Marktteilnehmern mit den größten Marktanteilsverlusten. Die größten Gewinner waren die Generali und die Zurich Deutscher Herold. Zwischen den beiden an zweiter Stelle liegt die Württembergische Lebensversicherung AG. Sie legte um etwa 0,7 Punkte auf 1,9 Prozent zu.

Die Hannoversche Lebensversicherung AG baute ihren Anteil um rund 0,5 Prozentpunkte auf 0,6 Prozent aus, der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. um circa 0,4 Punkte auf 1,9 Prozent.