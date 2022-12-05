Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Allianz und Axa unter den 100 wertvollsten Marken der Welt

20.10.2025 (€) – Die Markenberatung Interbrand veröffentlicht jährlich eine Liste der „Best Global Brands“. In der jüngsten Analyse führt Apple weiterhin mit Abstand die Tabelle an. Die Marke Allianz steigert ihren Wert auf 28,2 Milliarden Dollar und rückt von Platz 29 auf 27 vor. Mit der Axa findet sich auf Platz 43 eine zweite Versicherungsmarke unter den Top 100, und auch sie hat sich vorgearbeitet.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Ranking · Senioren · Versicherermarken
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die Versicherer mit den besten Auftritten im Netz
5.12.2022 – Der AMC untersucht die Qualität von 122 Online-Auftritten der Versicherungsbranche. Zehn Unternehmen gehören zur Elite und erhalten das Siegel „Top-Website 2022“. (Bild: AMC) mehr ...
 
Diese privaten Krankenversicherer überzeugen mit ihrem Kundenservice
23.9.2025 – Assekurata stellt in ihrer aktuellen Kundenumfrage fest, dass sich der Markt spaltet: Bei einigen PKV-Anbietern wird die Zufriedenheit mit dem Angebot tendenziell besser bewertet, aber bei einigen Versicherern hat sie sogar abgenommen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die wertvollsten Versicherermarken der Welt
6.3.2025 – Zu den internationalen Branchengrößen gehören auch einige deutsche und mehrere weitere europäische Konzerne. Zwei von ihnen schafften es in die Top Drei, wie das aktuelle Ranking „Brand Finance Insurance 100“ zeigt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die wertvollsten Versicherermarken der Welt
21.1.2025 – In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie „Versicherer“ bröckelt die langjährige Vormachtstellung der chinesischen Akteure immer weiter. So verteidigte ein europäischer Marktteilnehmer erneut den Spitzenplatz. (Bild: Picsome CC by 20/Trainjason) mehr ...
 
Allianz und Axa unter den 100 wertvollsten Marken der Welt
11.10.2024 – Im neuen Ranking „Best Global Brands“ von Interbrand konnte eine der beiden Versicherungsmarken ihre Platzierung verbessern. (Bild: Schrift-Architekt de, CC BY-SA 2.0) mehr ...
 
Dies sind die wertvollsten Versicherermarken der Welt
20.3.2024 – Zu den internationalen Branchengrößen gehören auch mehrere deutsche und einige weitere europäische Konzerne. Dies zeigt das aktuelle Ranking „Brand Finance Insurance 100“. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2.2024 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2024 aus Kundensicht in etwa drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG