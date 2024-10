Allianz und Axa unter den 100 wertvollsten Marken der Welt

11.10.2024 – Apple, Microsoft, Amazon und Google führen das „Interbrand“-Ranking 2024 an. Unter den Top 100 finden sich zwei Versicherungsmarken: die Allianz, die sich mit einem errechneten Markenwert von 23,5 Milliarden US-Dollar von Platz 31 auf 29 vorgearbeitet hat, und die Axa, die, trotz leichten Zugewinns im Markenwert, um vier Ränge auf Platz 48 zurückfiel.

Was sind Marken, in Geld ausgedrückt, wert, und welche sind am wertvollsten? Die Markenberatung Interbrand erstellt jährlich eine Liste der „Top 100“-Marken der Welt. Den Berechnungen liegt eine Methode zugrunde, die dem ISO-Standard 10668 für Markenwertmessung entspreche.

Drei wesentliche Faktoren finden in die Analyse Eingang:

die finanzielle Performance der gebrandeten Produkte oder Dienstleistungen,

die Rolle, die die Marke bei Kaufentscheidungen spielt, sowie

die Wettbewerbsstärke der Marke und ihre Fähigkeit, Markentreue und damit nachhaltigen Umsatz zu fördern.

Am Donnerstag hat Interbrand die Liste der „Best Global Brands 2024“ veröffentlicht. Alle 100 Marken zusammen kommen auf einen Markenwert von 3,4 Billionen US-Dollar. 2023 waren es 3,3 Billionen Dollar (VersicherungsJournal 22.11.2023) und 2022 3,1 Billionen Doller (4.11.2022).

IT-Marken dominieren das Spitzenfeld

Nach den Kalkulationen von Interbrand ist, zum zwölften Mal hintereinander, Apple klar die wertvollste Marke. Ihr Wert wird mit 488,9 Milliarden Dollar angegeben. Gegenüber dem Vorjahr ist das allerdings ein Minus von drei Prozent. Das letzte Mal hatte Apple 2002 einen Rückgang hinnehmen müssen.

Die weiteren topplatzierten Namen stammen alle aus der IT-Branche und konnten im Jahresvergleich zulegen. Die Reihung entspricht jener von 2023:

Microsoft (352,5 Milliarden Dollar; plus elf Prozent),

Amazon (298,1 Milliarden; plus acht Prozent) und, knapp dahinter,

Google (291,3 Milliarden; plus 12 Prozent).

Mit einigem Abstand folgt auch dieses Jahr wieder auf Platz fünf Samsung (100,8 Milliarden; plus zehn Prozent).

Allianz rückt auf Platz 29 vor, Axa fällt auf Platz 48 zurück

Wie im Vorjahr sind auch 2024 zwei Versicherungsmarken unter den „Top 100“ zu finden.

Nachdem sie sich 2023 um drei Ränge vorgearbeitet hatte, ist die Allianz SE nun nochmals um zwei nach vorne gerückt und liegt 2024 auf Platz 29. Den Markenwert beziffert Interbrand mit 23,5 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um 13 Prozent.

Auch die zweitplatzierte Versicherungsmarke kommt aus Europa: Die französische Axa SA belegt mit 16,8 Milliarden Euro Platz 48. Das ist zwar eine Markenwertsteigerung um zwei Prozent, allerdings ist sie gegenüber 2023 um vier Ränge zurückgefallen. 2022 lag sie auf Platz 43.

Weiterführende Information

Die Liste der Top 100 ist auf der Interbrand-Website abrufbar; dort sind zu jeder Marke auch weitere Details einschließlich historischer Daten bis zum Jahr 2000 abrufbar. Der 2024er-Bericht kann im PDF-Format heruntergeladen werden.