Allianz: Helmpflicht für Kinder und E-Rad-Fahrer

29.3.2022 – Viele Radfahrer sind rücksichtslos und brechen Regeln. Dies zeigt eine Befragung von Fahrrad- und E-Bike-Fahrerinnen und Fahrern. Mit Helmpflicht und Appellen an ein neues Leitbild des Respektes hoffen die Unfallforscher, die hohen Unfallzahlen senken zu können. Härtere Maßnahmen, die etwa über eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht möglich wären, stehen aber in der Branche nicht zur Debatte.

„Die Unfallrisiken für Zweiradfahrer sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, sagte Jochen Haug, Schadenvorstand der Allianz Versicherungs-AG am Montag bei der Vorstellung der Studie „Zweiradsicherheit im Überblick“.

In Deutschland würden aktuell fast 40 Prozent der Verkehrsopfer als Zweiradfahrer sterben, noch 2001 war es ein Viertel. Bei den Schwerverletzten stieg der Anteil von einem Drittel auf die Hälfte. Im vergangenen Jahr verletzten sich 28.460 Fahrradfahrer und Nutzer motorisierter Räder und E-Scooter schwer. 983 Zweiradfahrer wurden getötet. Haug: „Diese Entwicklung ist ethisch nicht hinnehmbar.“

Magere Helmtragequote

Christoph Lauterwasser

Daher fordert Deutschlands größter Versicherer eine Helmpflicht. Sie soll erst einmal für Kinder bis 14 Jahre und für alle Fahrerinnen und Fahrer von Elektrorädern gelten.

„Für diese Gruppen findet sich eine große Akzeptanz in der Gesellschaft, auch wenn eine Pflicht für alle am besten wäre“, erläuterte Dr. Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianz-Zentrums für Technik.

Damit hofft der Unfallforscher auf erste Fortschritte bei der Helmtragequote, die derzeit lediglich bei 26 Prozent liegt. Sie steigt bisher jährlich nur um ein Prozent.

Lauterwasser: „Aus der Sicht der Unfallforscher ist das inakzeptabel.“ Ohne Helm gibt es 2,5-mal mehr Kopfverletzungen. Bei jeder zweiten tödlichen Fahrradverletzung ist der Kopf betroffen.

Hohe Gefahr für ältere E-Bike-Fahrer

Der Fahrradhelm wird ausgerechnet von der gefährdetsten Altersgruppe 75+ am deutlichsten abgelehnt. Jeder zweite getötete Fahrradfahrer ist über 65 Jahre alt.

Während bei den Fahrradfahrern 55 Prozent der Getöteten über 65 Jahre alt sind, beträgt der Seniorinnen- und Seniorenanteil bei E-Radbesitzern sogar 68 Prozent. Schwer verletzen sich auf dem E-Fahrrad 44 Prozent der über 65-jährigen, während es auf dem klassischen Rad nur 23 Prozent sind.

Für die Studie wurden 1.205 deutsche Fahrradfahrende befragt und 1.000 Fahrrad- und Motorradunfälle ausgewertet. Überraschender Weise glauben viele Radler, dass der Helm in der Nacht nicht notwendig ist. Denn nach Erkenntnis der Allianz sind in der Nacht doppelt so viele Fahrerinnen und Fahrer ohne Helm unterwegs wie am Tag.

Neben der passiven Sicherheit durch den Helm wird die Gefahrenquelle Auto entschärft. So begrüßt die Allianz, dass ab 2024 neue Fahrzeuge in der gesamten EU ein Assistenzsystem haben müssen, das Fußgänger und Radfahrer erkennt und selbstständig bremst. Damit würden Unfälle vermieden oder zumindest die Aufprallgeschwindigkeit gemindert.

Das Fahrrad wird noch immer als Transportalternative nach Alkoholkonsum erachtet. Dr. Jörg Kubitzki, Studienautor

Am Lenker: Rotlichtverstoß und Alkohol gang und gäbe

Doch Technik allein reicht nicht aus, um Fahrradfahren sicherer zu machen. „Ohne stärkeren Fokus auf Verhaltensrecht und Regelbefolgung wird das Unfall-Lagebild nur schwer zu korrigieren sein“, stellt der Studienautor Dr. Jörg Kubitzki fest.

„Das Fahrrad wird noch immer als Transportalternative nach Alkoholkonsum erachtet.“ Eine gesellschaftliche Ächtung wie beim Alkohol am Steuer gebe es nicht. Daher geben 40 Prozent der Befragten zu, dass sie nach Alkoholgenuss Fahrrad gefahren sind. Zudem verhalten sich sehr viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Straßenverkehr rücksichtlos oder brechen mutwillig Regeln.

So nutzen fast 65 Prozent schon einmal regelwidrig den Bürgersteig, rund 47 Prozent fahren schon mal auf dem Radweg in die falsche Richtung und fast 30 Prozent geben zu, schon mal einen Rotlichtverstoß begangen zu haben. Zudem wissen fast 53 Prozent, dass sie schon einmal zu schnell gefahren sind oder zu wenig Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten haben.

Besondere Gefahren für Fahrradunfälle Problem Risikoerhöhung in Prozent Schlechtes Verkehrsklima 53 Kopfhörer, Ear-Plugs 52 Fahrbahnfahrt aufgrund fehlender Radwege 50 Drogenfahrt 45 Regelwidrig falsche Fahrtrichtung 44 Gerät mit Display (installiert) 37 Alkoholfahrt 28

Allianz fordert „ein Leitbild des Respektes und der Akzeptanz“

Nach Meinung der Allianz-Unfallforscher werden mehr und bessere Radwege das Unfallgeschehen nicht nachhaltig verbessern. Notwendig wäre „ein Leitbild des Respektes und der Akzeptanz“ gegenüber dem anderen Verkehrsteilnehmer.

Über strengere Maßnahmen, die etwa durch eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht für Radfahrer durchsetzbar wäre, haben die Unfallforscher und Versicherer bisher scheinbar noch nicht nachgedacht. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der Allianz, dass dies nicht Teil der Studie gewesen sei.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) stellt fest: „Eine Initiative mit dem Ziel einer Pflichtversicherung oder einer Kennzeichnungspflicht für Fahrräder ist uns nicht bekannt.“