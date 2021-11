Allianz: Covid-19 hat die Baubranche verändert

30.11.2021 – Die Bauindustrie steht nach Einschätzung der Allianz Global Corporate & Specialty weltweit vor einem großen Boom, aber auch großen, teils neuen Risiken. Der Industrieversicherer hat akute und langfristige Trends untersucht und stellt die zehn größten Risiken für den allgemeinen Bausektor sowie den Anlagenbau vor.

Nach den Prämienerhöhungen der letzten zwei Jahre könne man mit der Versicherung der Bauindustrie „wieder Geld verdienen“, sagte Robert Maurer, regionaler Leiter der Technischen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa bei der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). „Wir stehen gerade an der Schwelle und erwarten, dass es positiv weitergeht.“

Eine Voraussetzung seien Skaleneffekte durch vermehrte Bautätigkeit. Einer Prognose von Marsh & Guy Carpenter von September 2021 zufolge dürfte der Ausbau der Infrastruktur mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,1 Prozent zwischen 2020 und 2025 der am schnellsten wachsende Bausektor sein.

Viele Herausforderungen

„Covid-19 hat ein neues Zeitalter für die Bauindustrie eingeläutet“, so Maurer. Seiner Einschätzung nach hat sich allgemeine Umfeld grundlegend verändert, so dass die Baubranche mit vielen neuen Herausforderungen konfrontiert sei. Maurer zählt auf: Lieferengpässe, Knappheiten bei Material und Mitarbeiter, Kostensteigerungen und höhere Anforderungen durch den verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die beschleunigte Umsetzung von Sparmaßnahmen und die Einführung neuer Technologien und Konstruktionen könnten die Risiken für Bauunternehmen und Versicherer gleichermaßen mehren. Daher sei eine kontinuierliche Risikoüberwachung und Managementkontrollen entscheidend.

Der Manager sieht die Tendenz zu höheren Einzelschäden: „Die Stückzahl sinkt, aber in der Tendenz bleibt das Schadenvolumen.“ Von den Kunden erwarte man mehr Risk-Management und dabei auch den Einsatz von digitalen Techniken.

Kein Deckungsnotstand

Bauunternehmen müssten aber auch ihre Cybersicherheit verbessern und ihre Baustellen besser vor Sturzfluten und andere durch den Klimawandel bedingte Extremwetterereignissen schützen. Wasserschäden außerhalb der Betriebszeiten verursachten häufig Schäden, die sich durch Sensoren und ähnliches vermeiden oder mindern ließen.

Mit dem Trend zu vermehrten Public-Private-Partnerchips seien auch höhere Anforderungen an den Deckungsumfang zu beobachten, so Maurer. Angesichts der enorm hohen Summen könnten die Deckungen für „Delay in Startup“ – also Betriebsunterbrechungs-Versicherungen für Bauprojekte – knapp werden. Einen Deckungsnotstand schloss er aber aus.

Die meisten Schäden durch Feuer, Explosionen und Naturkatastrophen

Die AGCS hat die Ursachen für die Bau- und Ingenieurschäden zwischen 2016 und Ende 2020 analysiert, an denen sie als Versicherer beteiligt war.

Feuer/Explosion sowie Naturkatastrophen machten knapp ein Drittel der 29.640 Schadenfälle aus.

Studie „Managing the new age of construction risk“ (Bild: AGCS). Zum Vergrößern Bild klicken.

Bezogen auf das Volumen von 11,3 Milliarden Euro kosten diese beiden Schadensursachen fast die Hälfte. Auf fehlerhafte Konstruktion/schlechte Ausführung entfallen etwa zwölf Prozent der Schadensumme.

Studie „Managing the new age of construction risk“ (Bild: AGCS). Zum Vergrößern Bild klicken.

Die AGCS versichert Bauunternehmen und Investoren mit mehr als 500 Millionen Euro Jahresumsatz und dürfte damit an fünf bis zehn Prozent aller Bau-Konsortien weltweit beteiligt gewesen sein.

Die Studie „Managing the new age of construction risk“ ist unter diesem Link abrufbar.