Allianz bietet Risiko-Rechner für Kfz-Schäden an

Schäden durch Unwetter, Marderbisse und Wildunfälle zählen bei den Autoversicherern zu den häufigsten Teilkasko-Ereignissen. Dies berichtet die Allianz Versicherungs-AG unter Berufung auf Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Aufgrund steigender Ersatzteil- und Werkstattkosten werden diese Schäden dazu immer teurer. So kletterten 2023 die Versicherungsleistungen der Branche für Schadensfälle durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen im Vergleich zum Vorjahr um 107 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Bei Marderbissen erhöhten sich die Leistungen um 23 Prozent, bei Wildunfällen um 14 Prozent.

Allerdings hängt das Risiko, von einer dieser Schadensarten betroffen zu sein, vom Wohnort ab. Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass Süddeutschland häufiger von Hagelstürmen heimgesucht wird als andere Regionen Deutschlands und dort entsprechend die meisten Kfz-Schäden durch dieses Wetterphänomen auftreten (VersicherungsJournal 28.5.2024, 19.4.2024).

Die Allianz hat jetzt einen frei zugänglichen Schaden-Risiko-Rechner entwickelt, damit sich Autobesitzer besser vorbereiten können. Nach Eingabe der Postleitzahl erhält der Nutzer eine Risikobewertung zu sechs Schadensarten. Balken zeigen über einen Zeitraum der vergangenen drei Jahre die Gefährdungslage in der gesuchten Region in den Farben Grün bis Rot an. Zusätzlich werden die Ergebnisse erklärt und Ratschläge für Präventionsmaßnahmen gegeben.