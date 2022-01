Aktuare: Nachhaltige Versicherungen müssen teurer werden

28.1.2022 – Der Druck von Verbrauchern und Regulierungsbehörden auf die Assekuranz wächst, mehr „Grünes“ anzubieten. Die Versicherungs-mathematische Beratungsfirma MSK hat sich das nachhaltige Angebot angesehen. Ergebnis: Nicht alles rechnet sich für den Versicherer – und es braucht mehr Information an die Kunden.

WERBUNG

Studien zeigten das Interesse der Verbraucher an nachhaltigen Versicherungen, aber viele wüssten nicht, dass es sie gibt, sagt Florian Bohl von Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH in einem Pressegespräch am Donnerstag.

Die Assekuranz müsse mehr über ihr „grünes“ Angebot informieren. Denn die Marktforschung zeige ebenfalls, dass viele konkrete Leistungen gut fänden.

Vom Baum pflanzen bis zum Rabatt

Das aktuelle Angebot an „grünen“ Produkten oder Diensten durch Versicherer teilt Bohl in sechs Kategorien ein:

Direkter Umwelt- und Naturschutz – zum Beispiel Pflanzung eines Baums bei Vertragsabschluss oder die Kompensation von CO2, das bei einem Brand freigesetzt wurde, per Zertifikat.

Stand-alone-Versicherungen für nachhaltige Produkte – beispielsweise Versicherungen für Anlagen erneuerbarer Energien

Spenden für gewünschtes Verhalten an nachhaltige Projekte

Mehrleistungen beim Schadenersatz – etwa für eine nachhaltige Reparatur, die Wiederbeschaffung mit Nachhaltigkeitssiegeln, höchster Effizienzklasse et cetera oder bei Umstieg auf ein E-Auto nach dem Totalschaden/Diebstahl eines Verbrenners

Versicherungen gegen Folgen des Klimawandels wie die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung mit Elementardeckung oder die Ernteausfallversicherung

Preisreduktion für nachhaltige Kunden – zum Beispiel Rabatt für E-Autos oder auch „Pay-as-you-Drive-Modelle in der Kfz-Versicherung

Nachhaltige Mehrleistungen erhöhen den Schadenbedarf

Mehrleistungen beim Schadensersatz bieten nach Einschätzung von Bohl echten „Mehrwert“ für Versicherungsnehmer und Umwelt, erhöhen aber auch den Schadenbedarf – und damit den aktuariellen Preis. Die Akzeptanz, für „Grünes“ mehr zu zahlen, sei aber noch gering, so Bohl.

Rabatte für E-Autos und ähnlich nachhaltige Verhaltensweisen sei zwar im Rahmen der EU-Taxonomie sinnvoll, weil es Anreize für „grüne“ Produkte schaffe, aktuariell bisher aber nur teilweise gerechtfertigt. „Ein Nachweis darüber, dass „nachhaltige Versicherungsnehmer“ auch immer gute Risiken sind, steht aus“, so Bohl.

Onnen Siems (Biild: MSK)

„Wir sind kein Fan von strategischen Rabatten“, sagte Geschäftsführer Onnen Siems. Rabatte für E-Autos stünden sicherlich auch im Zusammenhang mit dem Versuch, Anteile in einem neuen, wachsenden Markt zu gewinnen. Potenzial bei den „grünen“ Versicherungsprodukten sieht MSK im Bereich der Prävention. Aber auch dies müsse man im Markt bekannt machen.

Lehren aus Sturmtief „Bernd“

Die MSK-Aktuare haben sich im Hinblick auf die Folgen des Sturmtiefs „Bernd“ Mitte Juli 2021 die Modellierung von Naturkatastrophen und insbesondere die Standardformel angesehen. Letztere ist wichtig für die Frage, wieviel Kapital für einen bestimmten Versicherungsbestand aus Risikogeschichtspunkten vorgehalten werden muss.

Bei der Überprüfung des 200-Jahresereignisses von Überschwemmungen in der Standardformel anhand von „Bernd“ kommt MSK zu Ergebnis, dass diese Formel für regional konzentrierte Versicherer – wie beispielsweise die Öffentlichen – nicht passt.

„Wir gehen davon aus, dass diese Versicherer im Orsa-Bericht etwas sagen müssen“, meinte Aktuar Tommy Berg.

Bei regional in Deutschland gleich verteilten Versicherungsbeständen passe die Standardformel gut. Die Folge für regional konzentrierte Versicherer könnte ein partielles Modell sein, mit dem dann unternehmensindividuell das Risiko des eigenen (Teil-)Bestandes und damit der Kapitalbedarf berechnet werde.