Acht private Krankenversicherer mit der Bestnote

4.9.2024 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat in seinem Rating von privaten Krankenversicherungsunternehmen acht Akteure mit „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) bedacht. Dies sind erneut Allianz, Alte Oldenburger, DEVK, Hansemerkur, LVM, R+V, Signal Iduna und Universa. Nur noch die Concordia ist „schwach“ (zwei Sterne). Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand wurden 30 Anbieter bewertet.

Die Morgen & Morgen GmbH hat am Mittwoch die aktuelle Ausgabe ihres jährlichen Unternehmensratings der privaten Krankenversicherer (PKV) vorgelegt. Die im Vorjahr umfangreich überarbeitete Ratingsystematik (VersicherungsJournal 6.9.2023) für das „Rating KV-Unternehmen“ wurde beibehalten.

Details zur Bewertungsmethodik

Die Bewertungssystematik besteht aus einer Gesamtbewertung und den drei Teilratings Erfolg, Bestand und Sicherheit. In das Teilrating Erfolg gehen fünf Kennzahlen ein, in das Teilrating Sicherheit sechs und in das Teilrating Bestand zwei Kennzahlen. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: M&M)

Das Analysehaus teilte weiter mit, dass jede bewertete Gesellschaft anhand eines Benchmark-Systems beurteilt werde, „bei dem die Benchmarks im Zeitverlauf angepasst und Marktschwankungen mitberücksichtigt werden. Damit ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass das Ratingergebnis die aktuelle Marktsituation widerspiegelt.“

Betrachtet wurden die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Einzelheiten zum Bewertungsverfahren haben die Analysten in ihrer Rating-Dokumentation (PDF, 283) veröffentlicht. Ergebnis der Berechnungen sind Noten von fünf Sternen („ausgezeichnet“) bis zu einem Stern („sehr schwach“).

WERBUNG

30 Krankenversicherer im Test

Wie in den Vorjahren (7.9.2022, 8.9.2021, 29.9.2020), hat M&M 30 PKV-Unternehmen unter die Lupe genommen. Nicht berücksichtigt hat das Analysehaus wiederum die noch sehr junge Ottonova Krankenversicherung AG.

Gut jeder vierte Testkandidaten erhielt die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Knapp die Hälfte der Gesellschaften schnitt mit vier Sternen („sehr gut“) ab. Fast jeder vierte Akteur erhielt drei Sterne („durchschnittlich“). Für ein Unternehmen reichte es nur für zwei Sterne („schwach“).

Dabei handelt es sich erneut um die Concordia Krankenversicherungs-AG. Von zwei auf drei Sterne hat sich die 2022 „sehr schwache“ Huk-Coburg-Krankenversicherung AG verbessert.

Weiterhin acht „ausgezeichnete“ Akteure

Von den acht Krankenversicherern mit fünf Sternen schaffte nur die R+V in allen drei Teilratings die Höchstnote. Allen anderen Anbietern gelang dies bestenfalls zweimal.

Neben der Huk-Coburg verbesserte sich nur noch die Württembergische (von drei auf vier Sterne). Nach unten zeigte die Kurve hingegen beim Münchener Verein und bei der SDK.

Positives Fazit der Analysten

Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik bei M&M, kommentiert die Ratingergebnisse folgendermaßen: „Die Versicherungsgesellschaften hatten es auch in diesem Ratingjahr nicht leicht. Doch die PKV trotzt diesen Entwicklungen mithilfe ihrer soliden Aufstellung“.

Ein Großteil der Versicherer sei „trotz herausforderndem Kapitalmarkt und kontinuierlich steigenden Leistungsausgaben“ wirtschaftlich gut aufgestellt, so Saal mit Blick auf die Erfolgskennzahlen.