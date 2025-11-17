Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

60 Prozent mehr Baugenehmigungen trotz höherer Baupreise

19.11.2025 (€) – Der Europace Hauspreisindex, mit dem Neubaupreise gemessen werden, stieg im Oktober dieses Jahres leicht in fast allen Segmenten. Innerhalb der letzten zwölf Monate wuchsen die Preise um 2,50 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern erhöhten sich im Oktober die Preise mit 0,64 Prozent am deutlichsten. Laut Statistischem Bundesamt wurden im September insgesamt 24.400 Wohnungen genehmigt – ein Plus von 59,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Januar bis September 2025 wurden 11,7 Prozent mehr Genehmigungen erteilt.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Weitere Artikel aus Markt & Politik
Immer weniger Versicherer
18.11.2025 – Der rückläufige Trend der Vorjahre bei den beaufsichtigten Assekuranzunternehmen hat sich 2024 beschleunigt fortgesetzt. Besonders betroffen waren zwei Sparten, wie die aktuelle Bafin-Erstversicherungsstatistik zeigt. Deutlich gestiegen ist jedoch das Prämienvolumen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
PKV bahnt medizinischen Innovationen Weg in die Praxis
18.11.2025 – Mit dem medizinischen Fortschritt steigen die Ausgaben für Arzneimittel. Einer aktuellen Analyse der privaten Krankenversicherer zufolge steigen die Behandlungskosten für bestimmte Krankheiten besonders stark. (Bild: WIP) mehr ...
 
Haftet Zweimetermann für kaputten Behandlungsstuhl?
18.11.2025 – Ungewöhnliche Arztrechnung: Ein Zahnmediziner verlangte 1.700 Euro für Reparaturkosten an seinem Inventar. Ob zu Recht, konnte erst vor Gericht geklärt werden. (Bild: Renatalferro, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
 
Stornoquote: So schlugen sich die Platzhirsche der Lebensversicherer
18.11.2025 – Im vergangenen Jahr konnten nur zwei Branchenriesen ihre Stornoquote senken. Die eine Hälfte agierte besser als der Markt, die andere schlechter. In die Top Ten schaffte es nur eine der Marktgrößen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Das sind die Lebensversicherer mit den höchsten Stornoquoten
18.11.2025 – Im vergangenen Jahr ist die Kennzahl auf den höchsten Wert seit 2017 gestiegen. Die Spreizung am Markt reicht von unter einem bis mehr als acht Prozent. Wer zu den Schlusslichtern und wer zu den Spitzenreitern gehört. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Krankenkassen bieten laut Handelsblatt den besten Service
17.11.2025 – Die Wirtschaftszeitung hat in Zusammenarbeit mit dem DFSI den Kundendienst der Akteure unter die Lupe genommen. Betrachtet wurde auch, welche GKV-Anbieter Leistungsanträge oft ablehnen. Schlechte Ergebnisse gab es vor allem bei einer Kassenart. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG