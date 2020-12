250 Euro für einmal Husten

15.12.2020 – Wer in Zeiten von Covid-19 eine Person bewusst aus geringer Entfernung anhustet, ist zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet. Das hat das Amtsgericht Braunschweig mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2020 entschieden (112 C 1262/20).

Geklagt hatte ein Angestellter der Stadt Braunschweig. Er sollte Anfang April dieses Jahres auf dem Gelände eines Wochenmarktes dafür sorgen, dass die Besucher die angesichts der Covid-19-Pandemie geforderten Sicherheitsabstände einhalten.

Ein in einer Schlange vor einem Marktstand Wartender verstieß gegen die Regel. Diesen sprach der Kläger an und bat ihn darum, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Daraufhin wurde der so Angemahnte zunächst beleidigend. Anschließend trat er nah an das Gesicht des Klägers heran und hustete ihn bewusst an.

Vorsätzliche Körperverletzung

Dieses Verhalten wertete das Braunschweiger Amtsgericht angesichts der sich ausbreitenden Infektion als eine vorsätzliche Gesundheits- und Körperverletzung, bei der die Bagatellgrenze deutlich überschritten worden sei. Sie verurteilte den Übeltäter daher zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 250 Euro.

Nach Meinung des Gerichts bestand bei dem Vorfall nicht nur eine hohe Gefahr einer Infektion des städtischen Angestellten mit einer nicht auszuschließenden schweren bis potenziell tödlich verlaufenden Krankheit. Es müsse auch von einer erheblichen psychischen Beeinträchtigung des Klägers ausgegangen werden. Denn dieser habe sich aus berechtigten Gründen Sorge wegen einer möglichen Ansteckung gemacht.

Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes

Zur fraglichen Zeit habe es an Testkapazitäten gefehlt. Daher sei dem Kläger letztlich nichts anderes übrig geblieben, als sich zwei Wochen in Quarantäne zu begeben und in dieser Zeit zu hoffen, dass der Vorfall ohne negative Folgen bleiben werde. All das rechtfertige einen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes.

Eine mögliche Hoffnung, dass er sich bei seinem Privathaftpflicht-Versicherer schadlos halten kann, kann der Huster begraben. Denn vorsätzliches Handeln ist im Rahmen einer Privathaftpflicht-Versicherung grundsätzlich nicht mitversichert. Ob der Vorgang nicht nur zivil- sondern auch strafrechtliche Konsequenzen gehabt hat, war leider nicht in Erfahrung zu bringen.