107 Insurtechs in der Übersicht

7.5.2019

Die Versicherungsforen Leipzig GmbH hat über ihr „New Players Network“ eine aktualisierte Version ihrer „Insurtech Übersicht“ (PDF-Datei, 7,2 MB) veröffentlicht. In der Ausgabe Mai 2019 werden die Geschäftsmodelle von 107 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum grob beschrieben.

Zur Lage der Neugründungen wird festgestellt: „Der Insurtech-Kernmarkt stagniert: Den Neugründungen steht eine spürbare Konsolidierung des Marktes entgegen. Andererseits greift eine Vielzahl von jungen Tech-Unternehmen erfolgreich in den Markt ein.“ Als Erfolgsfaktoren werden „adäquate Geschäftsmodelle“ sowie Kooperation und strategische Partnerschaften genannt.

Übersichtscluster zu den Insurtechs. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Versicherungsforen)

Nach den Beobachtungen der Versicherungsforen drängen ausländische Insurtechs, vor allem aus Israel, auf den deutschen Markt. Auch seitens der Investoren nehme der Einfluss aus dem Ausland zu. Kritisch sehen die Autoren des Reports die „Blockchain-Blase“; es fehle noch an konkreten Anwendungen. Potenzial wird in dem Umsetzen von Daten in Produkte und dem Schaffen branchenübergreifender Ökosysteme gesehen.