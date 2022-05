Zurich startet neues Arbeitsmodell mit drei Varianten

24.5.2022

Die Zurich Gruppe Deutschland führt ein neues Arbeitsmodell unter der Bezeichnung „FlexWork 2.0“ ein. Es sieht die drei Typen „Fix“-, „Flex“- und „HomeOffice“ vor und soll den Mitarbeitenden mehr Freiheiten bei der Wahl des Arbeitsortes bieten.

Bei der „FixOffice“-Variante wird die Arbeit zu einhundert Prozent an einem festen Arbeitsplatz in den Betriebstätten erledigt. Beim Typ „HomeOffice“ arbeiten die Beschäftigten bis zu drei Tage pro Woche zu Hause. Beim „FlexOffice“ entscheiden die Beschäftigten in Abstimmung mit der Führungskraft flexibel. Pro Quartal können bis zu 50 Prozent außerhalb gearbeitet werden. Feste An- und Abwesenheitstage sind nicht vorgesehen.

Die Zurich reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Erfahrungen aus der Corona-bedingten Homeoffice-Pflicht und einer längeren Phase der freiwilligen Anwesenheit in den Büros. Nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht im März hatte der Versicherer eine Rückkehr in die Bürogebäude zunächst auf freiwilliger Basis angekündigt (VersicherungsJournal 28.2.2022).

Carsten Schildknecht (Bild: Zurich)

„Mit dem Arbeitsmodell FlexWork 2.0 drücken wir das hohe Vertrauen aus, das wir in unsere Mitarbeitenden setzen“, wird Vorstandsvorsitzender Dr. Carsten Schildknecht in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir ermöglichen […] Freiraum bei der Wahl des Arbeitsortes, machen aber gleichzeitig deutlich, dass uns als Unternehmen auch der direkte Kontakt zu Kunden und Partnern sowie das persönliche Miteinander der Kolleginnen und Kollegen wichtig sind.“