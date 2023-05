Wo die meisten Versicherungs-Angestellten arbeiten

3.5.2023 – Die Rangliste der Bundesländer mit den meisten Versicherungs-Mitarbeitern wird auch zum Stichtag 30. Juni 2022 von Nordrhein-Westfalen angeführt. Dahinter folgen unverändert Bayern und Baden-Württemberg. Nur in vier Ländern gab es Personalanbau, und das gegen den erneut negativen Branchentrend. Die größte Steigerungsrate stand für Niedersachsen zu Buche. Die stärkste Verminderung war in Berlin zu beobachten.

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Versicherungs-Unternehmen nach der aktuellen Erhebung des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zum vierten Mal in Folge gestiegen. Mit 204.200 wurden 100 Personen mehr gezählt als vor Jahresfrist (plus 0,05 Prozent) (VersicherungsJournal 26.3.2023).

Die Zahlen beziehen sich laut Arbeitgeberverband auf die Angestellten des Innen- und Außendienstes in den Unternehmen der Individualversicherung. Nicht mitgezählt wurden den Angaben zufolge Personen in passiver Altersteilzeit und freigestellte Mitarbeiter mit Bezügen.

Versicherungsgewerbe: erneuter Beschäftigungsrückgang

Die Zahl der sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungs-Verhältnisse bei Erst- und Rückversicherern sowie im Versicherungsvermittler-Gewerbe zusammengerechnet ging hingegen erneut zurück. Dies zeigen weitere vom Arbeitgeberverband veröffentlichte Daten, die auf einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV basieren.

Demzufolge hatte die Branche zum Stichtag 30. Juni 2022 bundesweit nur noch 290.760 angestellte Mitarbeiter. Das sind fast 3.000 Personen beziehungsweise rund ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Gewinner und Verlierer nach Bundesländern

Von dem Rückgang waren allerdings nicht alle Regionen betroffen. So wurden in vier Ländern (Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bremen) Stellen angebaut.

Die Rangliste der „Gewinner“ führt nach absoluten Zahlen Hessen an mit einem Plus von 1.090 Versicherungs-Mitarbeitern. Auch prozentual gerechnet legte das Land mit 4,4 Prozent am stärksten zu.

Größter „Verlierer“ ist nach absoluten Zahlen Berlin mit einem Rückgang von 1.770 Personen. In Bayern war mit 1.080 ebenfalls ein vierstelliges Minus zu beobachten. Prozentual gerechnet belegt ebenfalls Berlin die unrühmliche Spitzenposition – mit einem Minus von etwa einem Siebtel.

Konkrete Hintergründe zu den vergleichsweise deutlichen Veränderungen nannte der AGV nicht. In der Vergangenheit hatte der Verband größere Verschiebungen auf Standortwechsel von größeren Mitgliedsunternehmen (17.3.2021) oder auch Umschlüsselungen bei der Meldung an die Sozialversicherung (19.3.2018) zurückgeführt.

Die meisten Versicherungs-Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen

Den AGV-Daten zufolge entfielen zum Stichtag 30. Juni 2022 auf Nordrhein-Westfalen mit 73.800 die meisten sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten. Dies ist wenig verwunderlich, da vier der zwölf größten Standorte (17.3.2023) in diesem Bundesland beheimatet sind.

Dahinter folgt mit mehr als 60.000 Assekuranzbeschäftigten Bayern, in dessen Einzugsbereich sowohl die „Versicherungshauptstadt“ München (inklusive Unterföhring) als auch Nürnberg (zehntgrößter Standort) und Coburg (Position 13) gehören.

Auf den Plätzen drei bis fünf liegen Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachen. Für diese werden in der Statistik zwischen etwa 35.000 und 26.000 Angestellte im Versicherungsgewerbe ausgewiesen. Dahinter folgen Hamburg mit rund 18.000 Versicherungs-Mitarbeitern und Berlin (etwa 10.500).

In der Rangliste gab es im Vergleich zum Jahr zuvor nur wenige Veränderungen. So musste lediglich Sachsen-Anhalt (jetzt an 13. Stelle) wegen einer negativen Entwicklung den leicht positiv agierenden Stadtstaat Bremen auf Rang zwölf an sich vorbeiziehen lassen.