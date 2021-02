Wie viel die Assekuranz ihren Mitarbeitern zahlt

26.2.2021 – Nach wie vor liegen die Jahreseinkommen von Bankern mit knapp 70.000 Euro auf dem ersten Platz in Deutschland. Angestellte der Versicherer kommen mit ihren Löhnen aktuell auf Rang acht mit einem Durchschnittssalär von gut 63.000 Euro.

Zum zehnten Mal analysierte die Stepstone Deutschland GmbH die Durchschnittsgehälter in Deutschland. Die Ergebnisse stellen die Betreiber der Jobplattform jetzt mit ihrem „Gehaltsreport 2021“ vor. Die Studie liefert einen Überblick über Verdienste, aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen, Branchen, Bildungsgrad, Studienrichtung, Berufserfahrung und Bundesländern.

Der Auswertung liegen laut der Jobbörse durchschnittliche Gehälter von rund 250.000 Fach- und Führungskräften zugrunde, die im Zeitraum von Januar 2019 bis September 2020 erhoben wurden.

Die Autoren des Reports berücksichtigten bei der Auswertung aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die Angaben derjenigen Umfrageteilnehmer, die in Vollzeit arbeiten. Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das Durchschnitts-Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen und Prämien.

Versicherungsbranche zahlt 63.111 Euro im Jahr

Laut Auswertung liegt der Bruttodurchschnitts-Lohn in Deutschland derzeit bei 57.000 Euro. Im Vorjahr bezifferte Stepstone diesen Wert noch auf rund 58.800 Euro (VersicherungsJournal 5.3.2020). Die höchsten Saläre bekommen Ärzte mit 89.500 Euro. Finanzprofis wie Vermögensberater oder Controller folgen mit 73.800, auf Platz drei liegen die Juristen (68.600 Euro).

Bei den Branchen stehen die Beschäftigten der Banken, wie bereits im Vorjahr, auf dem ersten Rang mit einem Jahreseinkommen von 69.568 (2020: 69.700) Euro. Dicht dahinter folgen Mitarbeiter folgender Zweige: der Pharmaindustrie mit 69.450 ( 69.500) Euro, der Automobilbranche mit 68.483 (68.800) Euro und des Chemiesektors mit 66.246 (67.000) Euro im Jahr.

An der Reihenfolge der Branche hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert, allerdings sind die durchschnittlichen Jahreseinkommen in allen aufgeführten Wirtschaftszweigen leicht gesunken. Warum das so ist, beantwortet der Report nicht.

Mitarbeiter der Versicherungsbranche liegen mit ihren Löhnen aktuell auf Platz acht mit einem Durchschnittssalär von 63.111 (64.766) Euro.

Bezahlung nach Geschlechtern unterscheidet sich massiv

Dem Finanzsektor widmet der Gehaltsreport von Stepstone unter „Finanzen, Versicherung, Banking“ ein eigenes Kapitel. Das Durchschnittsgehalt beziffern die Studienautoren in diesem zusammenfassenden Bereich auf 66.786 Euro.

Die Bezahlung nach Geschlechtern unterscheidet sich massiv. Männer verdienen im Jahr etwa 71.903 Euro, Frauen nur 56.682 Euro. Die Auswertung unterscheidet nicht nach Gehaltsstrukturen in Banken und/oder Versicherungen.

Wer Personalverantwortung trägt, kann in der Finanzbranche bis zu 80.634 Euro verdienen. Auch Berufserfahrung zahlt sich aus. Einsteiger mit ein bis zwei Jahren im Job kommen auf 43.594 Euro, nach 25 Jahren in diesem Wirtschaftszweig können Beschäftigte bis zu 79.122 Euro im Jahr nach Hause tragen.

Aktuare gehören zu den Top-Verdienern

Bei den beliebtesten Jobs in diesem Bereich stehen die Aktuare auf Rang zwei mit einem Jahreseinkommen von 73.157 Euro, nach den Finance-Managern mit 82.893 Euro Gehalt. Absolventen der Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) sind in der Versicherungswirtschaft begehrt.

Dr. Guido Bader, Vorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), schätzte im vergangenen Sommer, dass der Assekuranz 2.000 bis 3.000 Versicherungs-Mathematiker fehlen (30.11.2020).

Beliebte Jobs im Bereich „Finanzen, Versicherung, Banking“ (Bild: Stepstone Gehaltsreport 2021)

Was Versicherungsfachwirte und Kaufleute verdienen

Der Report nennt neben den Aktuaren auch andere „beliebte“ Berufsgruppen im Bereich „Finanzen, Versicherung, Banking“. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Versicherungsfachwirten beziffert die Auswertung auf 56.116 Euro. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen verdienen im Schnitt 39.708 Euro.

Zum Vergleich: Der Diplombetriebswirt liegt bei 59.166 Euro, die Bankkaufleute erhalten 50.545 Euro. Das heißt, die Geldinstitute zahlen immer noch besser als die Assekuranz. Beschäftigte, die für einen Finanzdienstleister arbeiten, beziehen laut Stepstone im Schnitt ein Jahreseinkommen von 62.350 Euro.

Keine großen Sprünge nach Tarifverhandlungen

Laut Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug der durchschnittliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) von Vollzeitbeschäftigten im Versicherungsgewerbe im Jahr 2019 5.059 Euro. Er lag damit um mehr als ein Viertel über dem der Gesamtwirtschaft mit 3.994 Euro (26.3.2020).

Aus jüngeren Daten von Destatis geht hervor, dass die tariflichen Vergütungen sich zuletzt in nur wenigen Wirtschaftszweigen schwächer entwickelt haben, als bei Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern. Bei der absoluten Höhe der Vergütungen steht die Branche immer noch deutlich besser da (1.12.2020).

Wie sich ein Hochschul-Abschluss finanziell zu Beginn der Karriere rechnet, zeigt eine Studie der Gehalt.de GmbH. In den ersten drei Berufsjahren können Akademiker im Median ein Jahresbruttoeinkommen von 48.100 Euro erwarten. In der Versicherungsbranche sind es rund 50.800 Euro jährlich (4.11.2020).