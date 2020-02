Wer auf dem Betriebsgelände zündelt

17.2.2020 – Wer auf dem Betriebsgelände seines Arbeitgebers einen Böller zündet, muss je nach den Umständen des Einzelfalls damit rechnen, seinen Job zu verlieren. Das geht aus einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 13. Februar 2020 hervor (13 Sa 551/19).

WERBUNG

Der Kläger hatte sich am 31. Dezember 2018 zusammen mit Kollegen in einem von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Raucherbereich hinter einem Gebäude aufgehalten. Ihm kam die Idee, zur Feier des Tages einen Böller zu zünden. Den warf er über eine Umzäunung auf das angrenzende Betriebsgelände.

Anschließend klagte ein Leiharbeitnehmer des Unternehmens über Hörbeeinträchtigungen. Bei einer ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass er ein sogenanntes Knalltrauma erlitten hatte. Er wurde daher für eine Woche krankgeschrieben.

Fristlos entlassen

Der Arbeitgeber des Klägers nahm den Vorfall zum Anlass, ihn fristlos – hilfsweise fristgerecht – zu entlassen. Das begründete er damit, dass der Mann beim Zünden des Böllers mit einer Verletzung von Mitarbeitern habe rechnen müssen.

Er habe außerdem wissentlich gegen Brandschutz-Vorschriften verstoßen. Denn schließlich hätten sich in dem Bereich, in den der Böller geworfen wurde, auch brennbare Materialien befinden können.

Kündigungsschutzklage eingereicht

Gegen seine Entlassung reichte der Mann eine Kündigungsschutzklage ein. Darin behauptete er, dass sich in dem Bereich, in dem der Böller gelandet war, niemand aufgehalten habe. Der verletzte Leiharbeitnehmer habe vielmehr hinter ihm gestanden.

In dem Bereich hätten sich auch weder Menschen noch brennbare Materialien befunden. Das habe man durch den Zaun sehen können. Die Kündigung sei daher unangemessen.

Auf Pflichtverletzung mit einer Abmahnung reagieren

Dem schlossen sich sowohl das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Wesel, als auch das von dem Arbeitgeber in Berufung angerufene Düsseldorfer Landesarbeitsgericht an.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass sich der Kläger pflichtwidrig verhalten hatte als er den Böller zündete. Angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalls wäre es jedoch ausreichend gewesen, wenn der Arbeitgeber auf diese Pflichtverletzung mit einer Abmahnung reagiert hätte.

Berücksichtigt werden müsse auch, dass der Leiharbeitnehmer keine dauerhaften Schäden erlitten hatte, sondern lediglich für eine Woche arbeitsunfähig krankgeschrieben worden war.

Dennoch endete die Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht mit einem Vergleich. Danach wurde das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist zum 28. Februar 2019 gegen Zahlung einer Abfindung beendet. Damit hat sich der Rechtsstreit erledigt.