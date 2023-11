Wenn KI die Mitarbeiter ersetzt

9.11.2023 – In weiten Teilen einer Fachkonferenz in Köln ging es am Mittwoch um den Fachkräftemangel. Mehr Digitalisierung, Automatisierung und vor allem künstliche Intelligenz sollen das altersbedingte Ausscheiden der Babyboomer-Generation kompensieren. Einige Referenten berichteten von demografiebedingt dramatischen Lücken in der Belegschaft.

Nach der ersten Euphorie und hohen Produktivität scheint sich bei der flexiblen Arbeitsform des New Work offenbar Schlendrian einzustellen. Zumindest wird dies immer öfter behauptet.

„Die Produktivität im Rahmen von New Work soll messbar gemacht werden. Bei Ergo messen wir auf Team-Ebene und beobachten sehr genau die Entwicklungen. Dazu stehen wir natürlich auch im engen Austausch mit unseren Gremien“, sagte Mathias Scheuber, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG, am Mittwoch auf dem 17. BF21-Schadenkongress „Aktives Schadenmanagement“.

Junge Leute wollen motiviert sein

Dabei will Scheuber das Homeoffice keineswegs abschaffen, sondern erhofft sich nur mehr Transparenz. Im Hinblick auf den „War for Talents“ gehe es ohnehin darum, attraktive Rahmenbedingungen für Nachwuchskräfte zu schaffen. „Das ist eine Riesentransformation“, so Scheuber.

Der Rahmen müsse so gesetzt sein, dass die „Generation Z“ sich intrinsisch motiviert fühle, sagte Herbert Rogenhofer, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG. Im IT-Bereich sei dies seinem Haus bereits „gut gelungen“, alle klassischen Betriebseinheiten hätten aber noch Nachholbedarf.

Großteil der Stammmannschaft bald im Rentenalter

Stefanie Aigner, Leiterin Schaden bei den VHV Versicherungen, berichtete, dass in ihrer Unternehmensgruppe bis 2030 rund 40 Prozent der operativen Stammmannschaft das Rentenalter erreiche. Bei der Sachverständigen-Organisation, der 50 Personen angehören, sei es sogar die Hälfte.

„Wir glauben nicht, dass wir danach noch so viel Know-how und Kapazität bereithalten können, sondern setzen auf essenzielle Technikunterstützung“, so Aigner. Dabei geht es in ihrem Bereich um intelligente Schadensteuerung. Damit könne man vielfach den zertifizierten Sachverständigen durch einen empathischen Schadenmanager ersetzen, der sich als Quereinsteiger vor allem um die Kunden kümmere.

Von den Mitarbeitern wird mehr Kommunikation erwartet

Ohnehin wird bei zunehmendem Technikeinsatz von der Mitarbeiterschaft mehr das Kommunikative erwartet, wie auch Christian Krams, Vorstand der Bavariadirekt Versicherung AG und der Versicherungskammer Bayern, ausführte.

Die Mitarbeiter müssten die KI trainieren, ihre Ergebnisse erklären und sich mit dem Kunden austauschen können. Diskriminierungen wie sie bei Google und Apple vorgekommen seien, dürfe sich die Versicherungswirtschaft nicht leisten.

Der Chef muss wissen, wie es funktioniert

Damit das Change-Management gelingt, müssten nicht nur die Mitarbeiter mitgenommen und informiert werden, sondern die Führungskräfte müssten ein tiefes Verständnis von KI haben.

„Die KI gilt es, zu entmystifizieren. Das kann jeder verstehen, das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn Führungskräfte dies nur oberflächlich verstehen, merken das auch die Mitarbeiter,“ sagte Krams.