Welche Unternehmen der Versicherungsbranche die besten Jobs mit Zukunft bieten

Wenn Pools finanzstarke Partner an Bord holen, geraten kleinere Mitbewerber zunehmend unter Druck. Die Konsolidierung des Marktes erhält aktuell neuen Antrieb: Ein Anbieter nimmt einen weiteren Versicherer als Großaktionär auf, ein anderer setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. (Bild: BCA) mehr ...

2.12.2024 –

Die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2025“ dürfen in diesem Jahr wieder mehr Akteure der Versicherungswirtschaft tragen. Ob einem von ihnen der Einzug in die Top 100 aller Teilnehmer glückte und welches Maklerhaus sich noch vor einem Versicherer an die Spitze der Branche setzte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...