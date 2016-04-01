Was deutschen Arbeitgebern bei der bAV wichtig ist – und was sie zukünftig ändern wollen

28.10.2025 – Eine WTW-Studie zeigt: Deutsche Unternehmen betrachten die betriebliche Altersvorsorge vor allem als Werkzeug, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Als Hemmschuhe gelten der hohe Verwaltungsaufwand und die Finanzrisiken, die mit bestimmten Durchführungswegen verbunden sind – die Mehrheit will hier zeitnah gegensteuern.
Die Willis Towers Watson GmbH (WTW) hat eine europaweite Umfrage zur betrieblichen Altersvorsorge durchgeführt. Insgesamt wurden 460 Unternehmen in zehn europäischen Ländern befragt. In Deutschland nahmen 65 Unternehmen teil, die zusammen mehr als 270.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der Befragungszeitraum lag zwischen Mai und Juli 2025.
Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, welche Ziele Unternehmen mit der betrieblichen Altersvorsorge in Bezug auf ihre Mitarbeiter verfolgen und welche Herausforderungen sie dabei sehen.
In der Umfrage sollten die Unternehmen angeben, welche Zielsetzung sie mit ihrer betrieblichen Altersversorgung bevorzugt verfolgen. Zur Auswahl standen drei Ansätze:
In Deutschland geben 75 Prozent der Unternehmen an, dass das Hauptziel der bAV darin liegt, Mitarbeiter zu gewinnen, zu binden und ihnen eine angemessene Altersvorsorge zu bieten. Ein marktorientierter Ansatz spielt für 18 Prozent eine Rolle, nur sechs Prozent nennen vor allem wertebasierte Ziele.
Hanne Borst, Head of Retirement bei WTW Deutschland, betont: Die betriebliche Altersvorsorge ist weit mehr als eine reine Vorsorgeleistung. Sie diene Unternehmen als „strategisches Instrument“, um Mitarbeiter langfristig zu motivieren und an das Unternehmen zu binden.
Darüber hinaus sollten die Teilnehmer die Frage beantworten: „Inwieweit sind die folgenden Ziele ein Schwerpunkt für die Altersversorgung Ihres Unternehmens in den nächsten zwei Jahren?“ Für die Auswertung wurden die Antworten „oberste Priorität“ und „hohe Priorität“ zusammengerechnet. Mehrfachnennungen waren möglich.
In Deutschland zeigt sich der Bürokratieaufwand besonders deutlich: 65 Prozent der Unternehmen nennen „Den operativen Zeitaufwand verringern“ als oberste oder hohe Priorität für die kommenden Jahre – mehr als in jedem anderen der neun untersuchten Länder. Das ist die Top-Antwort. Nur in Spanien liegt der Wert mit 55 Prozent annähernd ähnlich hoch.
Die strategische Bedeutung der bAV zeigt sich auch an der zweithäufigsten Antwort: Für fast sechs von zehn deutschen Unternehmen ist es wichtig, das Mitarbeitererlebnis mit der Altersvorsorge zu verbessern.
Auch die dritt- und vierthäufigsten Nennungen beziehen sich stark auf die Mitarbeiter: 52 Prozent der Befragten sehen die Optimierung der finanziellen Situation im Ruhestand als Priorität, 51 Prozent die Unterstützung bei Entscheidungen im Ruhestand.
Mit 43 bis 38 Prozent Zustimmung folgen Ziele zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden – sowohl im Alter als auch allgemein.
Die Unternehmen wurden gesondert gefragt, welche Priorität die Minimierung von Unternehmensrisiken durch die Altersvorsorge in den nächsten zwei Jahren hat.
Von den deutschen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine feste Rentenzusage oder eine beitragsgestützte Altersvorsorge mit garantierter Mindestleistung anbieten, planen 63 Prozent, den operativen Aufwand und Rechtsrisiken zu reduzieren, mehr als die Hälfte (53 Prozent) will Kosten- und Bilanzrisiken verringern.
Etwa jedes zweite deutsche Unternehmen berichtet, dass es Schwierigkeiten habe, ein Human-Resources-Team aufzustellen, das den zentralen Herausforderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge gewachsen ist – und folglich Vorsorgepläne verwalten und Risiken steuern kann.
Bei den Hauptpensionsplänen für neue Mitarbeiter zeigt sich bei den deutschen Umfrageteilnehmern ein klarer Trend zur Risikominimierung:
„Der Erfolg von bAV-Angeboten in Unternehmen wird künftig davon abhängen, ob es gelingt, eine erlebbare, mitarbeiterfreundliche Vorsorge mit einer nachhaltigen Reduzierung von Risiken und Komplexität zu verbinden“, betont Borst. „Digitale Tools, transparente Kommunikation und flexible Modelle werden dabei entscheidende Hebel sein.“
Zudem zeigt die Studie eine deutliche Wissenslücke auf Seiten der Beschäftigten: Nur 17 Prozent der Unternehmen in Deutschland gehen davon aus, dass ihre Mitarbeitenden wissen, wie viel sie für die Rente vorsorgen müssen. Im europäischen Schnitt sind es rund 23 Prozent.
„Hier können Unternehmen mit klarer Kommunikation und gezielter Beratung entscheidend dazu beitragen, Versorgungslücken zu schließen und das Vertrauen in die bAV zu stärken“, berichtet Willis Towers Watson.
