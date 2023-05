Video: Ein starkes Mittel für die Mitarbeitergewinnung

8.5.2023 – 25 Prozent der Arbeitnehmer sollen gegenwärtig wechselwillig sein. Zugleich suchen Unternehmen mittlerweile händeringend Fachkräfte. Doch wie lassen sich Arbeitssuchende erfolgreich rekrutieren und wie weckt man das Interesse unzufriedener Angestellte anderer Betriebe?

Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern ist das größte Risiko in der Versicherungsbranche, so die jüngste Studie des Wirtschaftsprüfers Pricewaterhousecoopers GmbH (PWC). Drei Fünftel der Befragten finden das. Damit rangiert das Personalthema weit vor anderen Sorgen.

Sven Deckert (Bild: privat)

Die Babyboomer-Generation scheidet teilweise vorzeitig aus dem Berufsleben aus und die jüngere Generation meidet die Branche – zu schlecht ist das Image. Nur knapp jeder zwölfte Bundesbürger bringt dem Beruf laut einer Umfrage der Forsa Politik und Sozialforschung GmbH ein hohes oder sehr hohes Vertrauen entgegen.

Arbeitssuchende finden oder abwerben

Bei Personalengpässen helfen in einzelnen Fällen Quereinsteiger und deren Weiterbildung oder der Rückgriff auf ältere Fachkräfte jenseits der 50 oder sogar 60 Jahre. Doch vielen Agenturen und Maklern geht es längst nicht nur darum, Arbeitssuchende zu rekrutieren, sondern unzufriedene Angestellte für sich zu interessieren.

Ein starkes Mittel sind Videos. Dazu müssen sie kurz, prägnant und am richtigen Ort eingesetzt werden. Tipps, wie es geht, liefert Sven Deckert, Geschäftsführer der Live Directors GmbH, die sich auf die Personalsuche per Film spezialisiert hat.

Mit Videos von anderen abheben

Setzen Sie jetzt auf Videos: Aktuell können sich Versicherungsmakler bei der Mitarbeiterrekrutierung mit professionellen und authentischen Videos noch von den meisten anderen abheben und werden deshalb stärker von Interessenten wahrgenommen.

Außerdem erhalten Bilder eine größere Aufmerksamkeit als Texte. Ganz abgesehen davon, dass Video-Inhalte um 95 Prozent besser behalten werden. Also höchste Eisenbahn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, findet der 42-jährige Rekrutierungs-Experte. Zumal die jüngeren Generationen immer Bild-affiner werden.

Was hat man Mitarbeitern zu bieten?

Was ist ein ausschlaggebender Nutzen, mit dem Sie bei Bewerbern punkten können? Beschäftigen Sie sich beim Thema „Profilierung als Arbeitgeber“ intensiv mit der Frage, was Sie Ihren Mitarbeitern zu bieten haben.

Das kann sein: „Wir sind auf dem Land. Sie sparen sich lange und nervige Fahrtwege in die Großstadt. Oder, falls Sie dort wohnen: Sie fahren immer gegen den Verkehr.“

Bilder sagen mehr als hohle Worte

Werden Sie bildhaft: Niemand glaubt mehr so richtig an Worthülsen wie flache Hierarchien oder Teamarbeit. Zeigen Sie deshalb Beispiele.

Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter bei der täglichen oder wöchentlichen Besprechung filmisch auf. Oder wenn Sie gemeinsam Mittag essen, Kaffee trinken und intensiv diskutieren. Oder beim Firmenevent. Legen Sie diese Bilder unter die Sprache, damit ein guter Eindruck von der Stimmung in Ihrem Unternehmen entsteht.

Persönliche Geschichten vorstellen

Erzählen Sie Geschichten: Etwa von Ihren Quereinsteigern, dem Theologen, der im Service tätig ist. Denn Einfühlungsvermögen ist kaum lernbar, aber das Versicherungsgeschäft schon.

Oder von der Wirtschaftspsychologin, die gerne Grenzen testet und jetzt als Administratorin in der IT tätig ist.

Wenige Sekunden können entscheiden

Kurz und prägnant: Die ersten drei Sekunden sind entscheidend, so Deckert: „Sie müssen Ihre Zielgruppe direkt packen.“

Dann hängt die Länge des Rekrutierungsfilms vom geplanten Einsatz ab. Auf der Homepage darf das Video länger sein. Richtschnur: 1:30 Minuten. Im Internet, auf Portalen oder in den sozialen Medien ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich kürzer: 45 Sekunden sind hier empfehlenswert.

Es geht also nicht um eine vollständige Darstellung des Versicherungsbüros und der zu besetzenden Stelle, sondern um die wichtigsten Aspekte. Sie wollen zunächst nur Aufmerksamkeit bekommen und Interesse wecken.

Authentische und damit glaubwürdige Darstellung

Jeder ist, wie er ist: Es geht nicht darum, ein glattes, widerspruchsfreies Marketingvideo zu drehen. Sondern es geht um eine authentische und damit glaubwürdige Darstellung Ihres Unternehmens, so der Chef von Live Directors.

Sprecher dürfen norddeutsche Distanz ausdrücken, ein schwäbischer Bruddler sein oder eine rheinische Frohnatur. Sie sollten allerdings Spaß beim Dreh haben und bei aller Eigenheit einladend-entspannt wirken.

Schnellen Bewerbungsprozess anlegen

Nutzen Sie eine datenbasierte Umsetzungsstrategie. Das Video zur Mitarbeitergewinnung ist fertig – und nun? Analysieren Sie Ihre Zielgruppen und setzen Sie das Video passgenau ein.

Es wird geschätzt, dass 25 Prozent der Arbeitnehmer gegenwärtig wechselwillig sind. Das sind deutlich mehr als arbeitsuchend sind. Initiieren Sie einen schnellen Bewerbungsprozess: Mit drei Klicks und in 60 Sekunden ist die Bewerbung abgeschlossen. Und dokumentieren Sie die Umsetzungsschritte, um messbare und kalkulierbare Ergebnisse einzelner Rekrutierungskampagnen aufzuzeigen.

