Versicherungs-Angestellte waren 2022 so viele Tage krank wie lange nicht mehr

21.3.2023 – Im vergangenen Jahr waren Innendienstmitarbeiter in der Versicherungswirtschaft nach AGV-Angaben im Schnitt über 17 Tage krank. Die Fehlzeitenquote lag bei 6,8 Prozent. Beide Werte stiegen auf Höchststände jeweils kräftig an. Die gleiche Entwicklung ist auch in der Gesamtwirtschaft zu beobachten.

Im vergangenen Jahr ist der Krankenstand im Versicherungs-Innendienst kräftig angestiegen. Das geht aus jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Daten der Fehlzeitenerhebung für 2022 hervor.

Rekord-Krankenstand

Demnach fehlte ein Assekuranz-Beschäftigter (inklusive Langzeiterkrankte) im Schnitt 17,2 Tage. Das sind 4,4 Tage mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 9.3.2022) – und entspricht dem mit Abstand höchsten Wert in den zurückliegenden 16 Jahren. Der vorherige Rekordwert lag bei 15,9 Tagen (26.3.2019). Der niedrigste Wert wurde 2007 mit 11,6 Tagen verzeichnet.

Die Fehlzeitenquote (Fehltage wegen Krankheit in Prozent der Sollarbeitstage) im Versicherungs-Innendienst (ohne Auszubildende) stieg im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich an – von zuvor 5,1 auf den Höchstwert von nunmehr 6,8 Prozent. Zwischen 2015 und 2019 lag die Quote jeweils bei knapp über sechs Prozent. 2007 wurde mit 4,7 Prozent der niedrigste Wert gemessen.

Normalisierung nach zwei Corona-Jahren

In den Jahren 2020 und 2021 hatten sich Fehltage wie auch Fehlzeitenquote deutlich reduziert (16.3.2021). Dass die Kurve jetzt wieder nach oben zeigt, ist für den AGV keine überraschende Entwicklung.

Nachdem die beiden Corona-Jahre deutlich von den Lockdowns und den hohen Hygienestandards inklusive der Maskenpflicht geprägt gewesen seien, habe sich 2022 eine zunehmende Normalisierung im täglichen Umgang eingestellt, so der Verband auf Nachfrage.

Da man nur erfasse, dass die Angestellten sich krank melden, aber nicht die Gründe dafür erhebe, könne man zu den Ursachen keine konkreten Informationen liefern, wird weiter mitgeteilt. Grundsätzlich entwickelten sich Fehlzeiten in der Assekuranz parallel zu denen der Gesamtwirtschaft, wenn auch auf insgesamt niedrigerem Niveau, stellte der AGV heraus.

Ein Blick auf Statistiken der Krankenkassen

Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf aktuelle Erhebungen der Krankenkassen zur Entwicklung des Krankenstandes. Dort würden zahlreiche Ursachen aufgeführt, die sicherlich auch auf die Versicherungswirtschaft zuträfen.

So vermeldete etwa der BKK Dachverband e.V. Ende Januar einen sprunghaften Anstieg und Höchststand des durchschnittlichen Krankenstandes der BKK-versicherten Beschäftigten im Jahr 2022 auf 5,98 Prozent. Laut der BKK-Mitteilung ist dies vor allem auf einen massiven Anstieg bei den Atemwegserkrankungen zurückzuführen.

Nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse waren im vergangenen Jahr „Beschäftigte so lange krank wie noch nie“. Im Schnitt waren es 19 Fehltage. Dabei sei allein die durchschnittliche Fehlzeit der versicherten Erwerbspersonen aufgrund von Erkältungskrankheiten auf 5,75 gestiegen. In den Vorjahren seien es nur zwischen 1,83 und 2,45 Tage gewesen.

Ähnliches vermeldete auch das Wissenschaftliche Institut der AOK für das erste Halbjahr 2022.

Abweichende Berechnung

Die vom AGV für die Versicherungsbranche gemeldete Fehlzeitenquote liegt aus methodischen Gründen meist über derjenigen der Krankenkassen. Denn die AGV-Daten enthalten auch alle ohne Attest von den Gesellschaften anerkannten Krankheitstage.

Hingegen sind in anderen Statistiken nur die Krankmeldungen mit einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (in der Regel ab dem vierten Krankheitstag erforderlich) erfasst.