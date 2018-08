Versicherung – Kein Beruf mehr für jedermann

2.8.2018 – Qualifizierung und Spezialistentum sind auch in der Versicherungswirtschaft das A und O. Mehr als jeder fünfte Mitarbeiter hat inzwischen einen Hochschulabschluss, so die „Sozialstatistische Daten 2017“ des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland.

Der Anteil der Akademiker an den Beschäftigten in der Assekuranz steigt stetig. 22,8 (2016: 19,9) Prozent der im Innen- oder Außendienst sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten haben inzwischen einen Hochschulabschluss. Gefragt sind laut Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) vor allem Wirtschafts-Wissenschaftler.

Die Zahl der Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft lag insgesamt bei 204.700 (VersicherungsJournal 13.3.2018). Dies bedeutet einen Rückgang von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (207.200).

Gut 14 Prozent Mathematiker

39,2 (32) Prozent der 46.700 (41.200) Assekuranzmitarbeiter mit einem Universitäts- oder Hochschulabschluss haben Wirtschaftswissenschaft studiert. Ihre Zahl hat gegenüber dem Vorjahr erneut, aber mit einem Plus von 2,8 Prozent stärker zugenommen.

Weiter auf dem Vormarsch bleiben Mathematiker und Informatiker. Die Zahl der Mathematiker erhöhte sich auf 6.700 (5.400). Damit sind nun 14,3 Prozent aller in der Versicherungswirtschaft beschäftigten Akademiker Mathematiker.

2017 waren der Statistik zufolge 3.800 (3.000) Informatiker beschäftigt, was einem Anteil von 8,1 Prozent an den Akademikern entspricht. Hinzu kamen noch 2.700 (2.500) Ingenieure.

Juristen verlieren an Bedeutung

Die Zahl der Juristen hat sich zwar um 900 auf 7.000 Personen erhöht, im langfristigen Vergleich verlieren sie aber etwas an Bedeutung. Ihr Anteil an den Akademikern sank in den letzten zehn Jahren um gut drei Prozentpunkte auf 15 Prozent. Im Jahr 2005 hatte die Zahl der beschäftigten Juristen noch bei 7.800 gelegen, 2015 war sie auf ein Zwischentief von 6.300 gesunken (VersicherungsJournal 19.8.2016).

Der Branche reicht es offensichtlich auch nicht mehr, dass die Beschäftigten „irgendetwas“ studiert haben. Denn die Zahl der unter „sonstige“ Hochschulabsolventen zusammengefassten Richtungen ist auf 8.200 (9.000) gesunken. Ihr Anteil hat in den letzten zehn Jahren auf 17,6 (27,2) Prozent abgenommen.

Akademiker im Innen- und Außendienst, Stichtag ist der 31. Dezember 2017

(Bild: AGV, Sozialstatistische Daten 2017)

Immer mehr Spezialisten

Von den Innendienstlern (einschließlich Azubis) sind 79,8 (75,5) Prozent Fachkräfte oder Spezialisten. 9,3 (9,5) Prozent werden in der Personalstatistik des AGV als Führungskraft ausgewiesen. 6,9 (7,0) Prozent der Mitarbeiter befinden sich in der Ausbildung (einschließlich Volontäre, Praktikanten und Trainees).

Nur noch 2,5 (2,6) Prozent der Innendienstler erledigen Sekretariatsarbeiten oder sonstige Bürodienstleistungen. 1,6 (1,5) Prozent verrichten sonstige Arbeiten.

Und noch ein Trend setzt sich fort: Für immer mehr Beschäftigte zählt der Tarifvertrag der Branche. 58,5 (58,3) Prozent sind tariflich eingruppiert und weitere 4,8 (5,0) Prozent erhalten eine Auszubildendenvergütung.

Dagegen sind 3,6 (3,4) Prozent der Beschäftigten leitende Angestellte und 30,6 (31,3) Prozent „Nicht Leitende ohne tarifliche Eingruppierung“. Der Rest sind unter anderem Werkstudenten, Aushilfen oder sonstige Beschäftigte.

Abitur wird zur Regel

70,4 (67,3) Prozent aller Innendienstler (ohne Azubis) haben das (Fach-) Abitur. Die Bedeutung der mittleren Reife sinkt weiter – diese haben nur noch 25,8 (28,1) Prozent der Beschäftigten.

Nur noch 3,8 (4,5) Prozent haben einen Haupt-, Mittel- beziehungsweise Volksschlussabschluss und unverändert jeder 1.000. Innendienstler hat gar keinen Schulabschluss.

Bei den Azubis haben 81,5 (82,7) Prozent das (Fach-) Abitur. 16,5 (16,3) Prozent beendeten die Schule mit der mittleren Reife. 1,9 (0,8) Prozent haben einen Haupt-, Mittel- oder Volksschulabschluss. 0,1 (0,2) Prozent der Azubis verfügen über gar keinen Schulabschluss.

Die in den „Sozialstatistischen Daten 2017“ verwendeten Kennzahlen basieren zum einen auf den Meldungen der Versicherungs-Unternehmen für 2017 an den AGV, zum anderen auf Statistiken weiterer Branchenverbände, Institutionen und Ämter. Die Broschüre fasst Daten zu Beschäftigungszahlen und -struktur zusammen (VersicherungsJournal 1.8.2018) ist unter diesem Link herunterladbar.