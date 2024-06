Teilzeitkräfte haben künftig Rechtsanspruch auf Arbeitszeiterhöhung

3.6.2024

Angestellte, die vor Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen zur sogenannten Brückenteilzeit am 1. Januar 2019 ihre Arbeitszeit von einem höheren Grad auf einen niedrigeren Grad reduziert haben, haben künftig einen Rechtsanspruch auf Erhöhung der Arbeitszeit.

Dies ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und der Ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Die Tarifvereinbarung wurde am Freitag geschlossen. Sie tritt zum 1. Oktober 2024 in Kraft und gilt befristet bis zum 31. Dezember 2026.

Der Rechtsanspruch werde eingeschränkt durch die Möglichkeit des Arbeitgebers, dem Anspruch entgegenzutreten, wenn „betriebliche Gründe“ dem Erhöhungswunsch entgegenstehen, heißt es auf der Homepage des AGV. Daneben sehe die tarifliche Regelung zwei Sonder-Ablehnungsgründe vor.

„Zum einen kann der Erhöhungsanspruch abgelehnt werden, wenn der/die Angestellte in einer Organisationseinheit tätig ist, welche aufgrund von Regelungen eines Interessenausgleichs von Personalabbau betroffen ist. Zum anderen wurde ein Überforderungsschutz für diejenigen Betriebe geschaffen, in denen sich das Gesamt-Arbeitszeitvolumen bei einem Stichtagsvergleich um ein Prozent (in Betrieben mit bis zu 220 Angestellten um drei Prozent) erhöht hat“, wird berichtet.