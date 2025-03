Tarifverhandlung für den Versicherungsinnendienst ohne Ergebnis

24.3.2025 – Am Freitag haben sich Versicherungsarbeitgeber und Gewerkschaften zur ersten Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag getroffen. Während Ver.di zwölf Prozent und der DBV über 17 Prozent mehr fordert, sieht der Arbeitgeberverband wenig Spielraum für Lohnerhöhungen.

Der bestehende Tarifvertrag für die etwa 183.000 Innendienstangestellten der Versicherungsbranche (einschließlich der Auszubildenden) läuft Ende März aus.

Am Freitag trafen sich der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV), die Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und der Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister, in München zu einer ersten Verhandlungsrunde für den Anschlussvertrag.

DBV war zuerst ausgeschlossen

Sebastian Hopfner (Bild: Jörg Koch)

Ursprünglich hatte es der AGV abgelehnt, mit dem DBV zu verhandeln. Die Gewerkschaftsforderung von 17,4 Prozent Lohnerhöhung bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung sei keine Verhandlungsbasis.

„Der DBV hat sich also gewissermaßen außerhalb des Spielfeldes aufgestellt, eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung ist auf dieser Grundlage nicht möglich“, hatte der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Hopfner im November erklärt (VersicherungsJournal 25.11.2024).

Damals war noch die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) e.V., die keine eigene Tariffähigkeit besitzt (Medienspiegel 23.8.2018) und mit der DBV eine Zweckgemeinschaft gegründet hatte, für die Gewerkschaftsforderung mitverantwortlich. Inzwischen hat der DBV die Kooperation mit der NAG gekündigt und sich mit den Arbeitgebern auf Verhandlungen geeinigt (6.2.2025).

Das fordert der Bankangestellten-Verband

Der Bankangestelltenverband verbreitet auf seiner Internetseite eine Tarifinfo (PDF, 392 KB) mit den bereits Ende Oktober formulierten Tarifforderungen. Offenbar wurden die nach der Trennung von der NAG nicht verändert.

Demnach fordert die Gewerkschaft unter anderem 17,4 Prozent Gehaltserhöhung, mindestens 600 Euro brutto monatlich, Abschaffung der niedrigen Gehaltsgruppen A und B, Verkürzung der Arbeitszeit um eine auf 37 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich und einen weiteren Urlaubstag ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit.

Auszubildende sollen 250 Euro mehr erhalten und der Übernahmeanspruch verlängert werden. Die Vereinbarungen zur Altersteilzeit und zur Arbeitszeitflexibilisierung soll verlängert werden.

Ver.di fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Martina Grundler (Bild: Julia Carola Pohle)

Vergleichsweise bescheiden sind dagegen die Forderungen von Ver.di. Die Gewerkschaft strebt einen Tarifabschluss mit einem Jahr Laufzeit an, bei dem die Gehälter um zwölf Prozent steigen. Mit einem Tarifvertrag Transformation sollen „die Interessen der Beschäftigten bei den rasanten Veränderungen innerhalb der Branche durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI)“ gewahrt werden.

In Sachen Azubi-Vergütung und der unbefristeter Übernahme sowie der Verlängerung der Vereinbarungen zu Altersteilzeit und zur Arbeitszeitflexibilisierung scheinen sich die Gewerkschaften weitgehend einig zu sein.

Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler erwartet, „dass die enormen Arbeitsleistungen der Beschäftigten in den vergangenen Jahren anerkannt und gerecht honoriert werden.“ (21.3.2025).

Arbeitgeber dämpfen die Erwartungen an Gehaltserhöhungen

Die Arbeitgeber erklärten am Freitag, das für dieses Jahr erwartete Beitragswachstum von fünf Prozent sei keine taugliche Grundlage für eine lineare Anhebung der Tarifgehälter.

AGV-Geschäftsführer Dr. Michael Gold nannte als Gründe das fehlende Wachstum der laufenden Beiträge in der Lebensversicherung, versicherungstechnische Verluste „in vielen Bereichen der Schaden- und Unfallversicherung“, „explodierende“ Leistungsausgaben in der Krankenversicherung sowie „riesigen Investitionen, etwa in die IT-Infrastruktur, aber auch in die Weiterbildung der Mitarbeitenden“.

In der ersten Verhandlungsrunde hat der AGV noch kein Angebot vorgelegt. Erst einmal ging es laut dem Arbeitgeberverband um einen „Meinungsaustausch über die volkswirtschaftlichen Rahmendaten und die Entwicklung der einzelnen Sparten der Versicherungswirtschaft.“

Tarifverhandlungen für die Versicherungsangestellten noch ohne Ergebnis

Andreas Eurich (Archivbild: Ullrich)

Der Verband hat aber bereits Verhandlungspositionen genannt. So sei eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten „keine Option“, sagte der AGV-Verhandlungsführer Dr. Andreas Eurich, Co-Vorstandsvorsitzender der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG. Mehrere Mitglieder der AGV-Tarifkommission hätten für einen „moderaten“ Tarifabschluss geworben.

Zur Begründung hieß es: „Die private Krankenversicherung erhalte nach wie vor keinen Rückenwind aus der Politik (ein Stichwort: Hamburger Modell). In der Sachversicherung würden sich die Schäden bis 2050 wahrscheinlich verdoppeln. Die Lebensversicherung leide unter steigenden Verwaltungskosten, nicht zuletzt bedingt durch die fordernde Regulatorik.“

Im Manteltarifvertrag wollen die Arbeitgeber die Arbeitszeitregeln, die Entgeltumwandlung und die Rentenabschlagsausgleichsregelung ändern.

Die Arbeitgeber kündigten an, zur nächsten Verhandlungsrunde am 28. April in Frankfurt am Main „ein tragfähiges Angebot vorzulegen.“