Streit um Bewerbungskosten in Höhe von 605 Euro

22.8.2018 – Arbeitssuchende, die sich online bewerben, haben in der Regel keinen Anspruch auf Erstattung der ihnen dadurch entstehenden Kosten. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 10. Januar 2018 entschieden (S 25 AS 7039/14).

Geklagt hatte ein Arbeitssuchender, der sich in mehr als 240 Fällen online bei potentiellen Arbeitgebern beworben hatte.

Die ihm dadurch entstandenen Kosten erstattete ihm die Arbeitsagentur mit pauschal 20 Cent pro Bewerbung. Das hielt der Kläger für zu gering. Er war der Meinung, dass ihm für jede Bewerbung mindestens 2,50 Euro zustehen würden. Denn zu berücksichtigen seien unter anderem die Anschaffungskosten für einen Computer sowie die Strom- und Providerkosten.

Im Ermessen des Jobcenters

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor Gericht. Dort erlitt der Arbeitssuchende eine Niederlage.

Nach Ansicht des Stuttgarter Sozialgerichts war das Jobcenter dazu berechtigt, die Kosten, die dem Kläger pro Onlinebewerbung entstanden sind, mit einem in einer Verwaltungsvorschrift genannten Pauschalbetrag abzugelten. Im Gegensatz zu schriftlichen Bewerbungen, widerspreche es nicht dem Zweck des einschlägigen Gesetzes, wenn bei Onlinebewerbungen nur eine pauschale Kostenerstattung vorgesehen ist.

Es habe sogar im Ermessen des Jobcenters gestanden, für Onlinebewerbungen gar keine Kostenerstattung vorzusehen.

Mit geringen Kosten verbunden

Das begründeten die Richter damit, dass Onlinebewerbungen in der Regel mit äußerst geringen Kosten verbunden sind. Das sei bei Bewerbungen per Brief anders. Denn dabei würden Kosten für Mappen, für Bewerbungsfotos sowie für Papier, Druckerpatronen und Portokosten anfallen. Alternativ würden Kosten für die Dienste eines Copyshops entstehen.

Der Kläger muss daher damit leben, dass ihm durch das Jobcenter nicht die von ihm geforderten 605 Euro, sondern lediglich nur etwas mehr als 48 Euro erstattet worden sind.

Mehr Informationen zu dem Thema sind am Beispiel einer Arbeitssuchenden auf dieser Internetseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu finden. Einen Antrag auf Erstattung von Bewerbungskosten findet man auf dieser Internetseite.