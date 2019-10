So viele Innendienstler unterliegen der IDD-Weiterbildungspflicht

25.10.2019

Die Zahl der Weiterbildungstage pro Innendienstler ist 2018 von 1,9 auf 2,1 Tage gestiegen. Der Anteil der Mitarbeiter, die an mindestens einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen haben, erhöhte sich von 63 auf 71 Prozent.

Dies zeigt die am Donnerstag veröffentlichte „Weiterbildungsumfrage der Versicherungswirtschaft 2019“ vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und dem Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. Damit hätten sich die Prognosen des letzten Jahres zur Auswirkung der IDD auf die betriebliche Weiterbildung bestätigt, teilten AGV und BWV in einer Pressemeldung mit.

Weiteres Ergebnis: Fast jeder dritte Innendienstmitarbeiter fällt als „vertrieblich Tätiger“ unter die IDD-Weiterbildungspflicht. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass der Großteil der Firmen die Weiterbildungsangebote für den Innendienst ausgebaut hat. Jede fünfte Gesellschaft hat eine „deutliche“ Erweiterung vorgenommen, 57 Prozent immerhin zumindest eine „leichte“. In der Folge bezeichneten mehr als vier von fünf Firmen den Umsetzungsaufwand als „(sehr) hoch“.

An der Umfrage beteiligten sich den Angaben zufolge 45 Versicherer mit insgesamt 127.000 Beschäftigten. Der Repräsentationsgrad wird mit 82 Prozent der Arbeitnehmer im Innendienst angegeben. Eine Broschüre mit ergänzenden Kommentaren veröffentlichen AGV und BWV seit dem Vorjahr nicht mehr. Die Ergebnisse der Umfrage 2019 sind nur noch digital visualisiert verfügbar, und zwar auf dieser Internetseite.