So viel verdienen Versicherungskaufleute

25.6.2024 – Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen mit zehn Jahren Berufserfahrung erhalten nach einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung einen Bruttomonatslohn in Höhe von 3.670 Euro. Dabei erhalten Frauen (3.430 Euro) etwa zwölf Prozent weniger als Männer (3.890). Mehr als dreimal so groß sind die Unterschiede bei der Betriebsgröße. So erhalten Versicherungskaufleute bei Firmen mit mehr als 500 (weniger als 100) Beschäftigten 4.500 (3.160) Euro.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen bekommen ein durchschnittliches Einstiegsgehalt in Höhe von 2.890 Euro. Mit fünf (zehn) Jahren Berufserfahrung sind es 3.280 (3.670) Euro, mit 20 Jahren 4.230 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Internetportals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird.

Angaben zur Stichprobe

Die Untersuchung basiert auf 1.855 Datensätzen, die mit und ohne Tarifanbindung arbeiten. Konkrete Anteile werden nicht genannt. Es wird aber unter Bezugnahme auf die Verdiensterhebung 2022 des Statistischen Bundesamts (Destatis) von einer „hohen Tarifbindung der Branche“ berichtet, die mit 75 Prozent für das Segment „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ angegeben wird.

Männer sind mit 55 Prozent in der Überzahl. 51 Prozent arbeiten in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten, elf Prozent in Firmen mit 100 bis 500 Beschäftigten und 38 Prozent in Unternehmen mit unter 100 Beschäftigten.

Alle Angaben beziehen sich auf die monatlichen Bruttoverdienste für Vollzeitäquivalente mit 38 Wochenstunden. Keine Berücksichtigung fanden Überstundenvergütungen und Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Die Analysten haben bei der Gehaltshöhe deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede ausgemacht. So liege der mittlere Bruttomonatsverdienst bei zehn Jahren Berufserfahrung für Männer bei 3.890 Euro. Bei Frauen sind es nur 3.430 Euro. Der sogenannte „Gender Pay Gap“ beträgt somit zwölf Prozent.

Die Studienautoren führen weiter aus, dass die Differenz sich im Laufe des Erwerbslebens erhöhe. „So liegen die Einstiegsgehälter weiblicher und männlicher Versicherungskaufleute noch relativ wenig auseinander: Am Berufsanfang beträgt der Gehaltsunterschied vier Prozent.

Nach fünf Jahren Berufserfahrung liegt er hingegen schon bei acht Prozent – und wächst dann immer weiter. Nach 20 Jahren im Beruf verdienen Frauen durchschnittlich 16 Prozent weniger als Männer, und am Ende ihres Erwerbslebens sind es mit 40 Jahren Berufserfahrung sogar 21 Prozent“, wird erläutert.

Gehaltsunterschiede nach Betriebsgröße

Die Höhe der Entlohnung hängt den Angaben zufolge auch von der Betriebsgröße ab. Die mittleren Bruttomonatsverdienste bei zehn Jahren Berufserfahrung liegen bei den Großbetrieben (mehr als 500 Beschäftigte) im Mittel bei 4.500 Euro. Bei mittelgroßen Firmen (100 bis 500 Beschäftigte) sind es 3.920 Euro, bei kleineren Unternehmen (unter 100 Beschäftigte) 3.160 Euro.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Lohnspiegel.de)

Wer von einem kleinen zu einem großen Betrieb wechsele, könne sein Salär „im Mittel also um gut 42 Prozent steigern. Im Vergleich zu anderen Berufen ist dies ein sehr ausgeprägter Unterschied“, stellen die Analysten heraus.

Entlohnung ist abhängig vom Standort

Die Studienautoren haben zudem für Mitarbeiter mit zehn Jahren Berufserfahrung einen Verdienstunterschied von etwa einem Neuntel zwischen Ost- und Westdeutschland zulasten ersterer Region errechnet. In den neuen Bundesländern sind es demnach im Schnitt 3.300 Euro, in den alten Ländern 3.710 Euro.

Hervorgehoben wird, dass für das private Versicherungsgewerbe ein bundesweiter Tarifvertrag gelte. Damit bestünden für Versicherungskaufleute, die nach diesem Vertrag bezahlt werden, bei Gehalt und Arbeitszeit „keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West: Die Tarifgehälter liegen derzeit zwischen 2.976 und 4.988 Euro“.

Gefälle zwischen den Bundesländern

Das Gehalt fällt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hoch aus. Am meisten im Westen verdienen den Angaben zufolge Versicherungskaufleute mit zehnjähriger Berufserfahrung in Hamburg mit 4.130 Euro. Am niedrigsten ist das monatliche Salär mit brutto 3.210 Euro in Schleswig-Holstein.

Die neuen Länder finden sich fast alle am Ende der Lohnskala wieder. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 3.140 Euro, in Sachsen-Anhalt 3.130 Euro und in Sachsen sowie Thüringen jeweils 3.120 Euro. Brandenburg liegt mit 3.310 Euro noch vor Schleswig-Holstein.