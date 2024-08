So verhindert man Stress mit überheblichen Leistungsträgern

9.8.2024 – Engagierte und leistungsstarke Mitarbeiter bringen einen Betrieb voran und haben großen Anteil am geschäftlichen Erfolg. Doch manchmal ecken sie mit ihrem Verhalten auch an, erzeugen schlechte Stimmung unter den Kollegen oder zeigen sich Kunden gegenüber respektlos. Fünf Tipps helfen dabei, die negativen Aspekte in Schach zu halten.

Top-Performer sind das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Denn sie sind ideenreich, umsetzungsstark und engagiert.

Doch manchmal fordern genau diese Eigenschaften den Inhaber und das Team heraus, wenn diese Leistungsträger überheblich, bissig und abwertend auftreten. Darunter leiden das Betriebsklima und die Gesamtleistung des Büros.

Für den Inhaber ist es wichtig, eine Balance zu finden und zu halten. Hier sind einige konkrete Tipps, wie man mit respektlosen Top-Performern umgehen kann.

Tipp eins: Transparente Kommunikation

Setzen Sie von Anfang an klare Erwartungen bezüglich des Verhaltens und der Kommunikation im Team. Dies kann durch regelmäßige Team-Meetings und individuelle Gespräche erfolgen.

Eventuell ist es erforderlich, dass der Chef Grenzen setzt und den betreffenden Mitarbeiter mit seinen Verhaltensweisen konfrontiert.

Es ist hilfreich, einen Verhaltenskodex oder eine Firmenkultur zu entwickeln. Darin werden Standards und Werte des Unternehmens klar kommuniziert. Dazu gehören einerseits die Anforderungen an Arbeitsbereitschaft und -leistung, andererseits Regeln für das zwischenmenschliche Verhalten zu Kunden und Kollegen.

Tipp zwei: Regelmäßiges und konstruktives Feedback

Führen Sie regelmäßige Feedbackgespräche, um sowohl positives Verhalten als auch Fehlverhalten zu adressieren. Ein strukturierter Ansatz kann dabei hilfreich sein, etwa das 360-Grad-Feedback, bei dem neben dem Chef auch Kollegen oder Kunden ihren jeweiligen Eindruck wiedergeben.

Konstruktiv ist ein Feedback, das zunächst die positiven Aspekte der Arbeit des Top-Performers hervorhebt, bevor auf die negativen Verhaltensweisen eingegangen wird. Das sollte nicht schematisch umgesetzt werden, sondern wirkliche Wertschätzung für den Leistungsträger beinhalten. Feedback sollte immer an konkreten Beispielen gegeben werden.

Tipp drei: Soft-Skills-Training

Eine alte Unternehmererkenntnis lautet: Eingestellt wird wegen fachlicher Fähigkeiten, entlassen wegen charakterlicher Schwächen. Das bedeutet, dass fachliche Kenntnisse leichter zu erwerben sind, als menschliche Verhaltensweisen verändert werden können. Trotzdem sollte ein Vorgesetzter seinem Mitarbeiter eine Chance geben – und sich selbst auch.

Schulungen, die sich auf Soft Skills konzentrieren, wie emotionale Intelligenz und effektive Kommunikation, können Top-Performern helfen, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern. Im Gegenzug kann allerdings auch der Vermittler selbst seine Fähigkeiten als Führungskraft durch Weiterbildung oder Coaching verbessern.

Tipp vier: Positive Verhaltensweisen belohnen

Ein Arbeitgeber sollte nicht nur Leistung, sondern auch Verhalten belohnen. Diese Anerkennung kann in Form von Lob, Boni oder anderen Anreizen erfolgen.

Das motiviert nicht nur den Einzelnen, sondern setzt auch ein Zeichen für das gesamte Team. Und: Der Chef ist Vorbild. Er kann ein positives Arbeitsklima fördern, indem er respektvolles Verhalten vorlebt.

Tipp fünf: Dokumentieren und konsequent sein

Der Chef sollte Fehlverhalten dokumentieren und auch die erfolgten Maßnahmen notieren. Das hilft nicht nur bei der Nachverfolgung, sondern dient auch als Grundlage für weitere Schritte, falls der Mitarbeiter sein Verhalten nicht verändert.

Als Vorgesetzter aller Mitarbeiter sollte man klare Konsequenzen für respektloses Verhalten aufzeigen und diese konsequent umsetzen. Dies kann von formellen Verwarnungen bis hin zu disziplinarischen Maßnahmen reichen.