So lässt sich in schwierigen Zeiten wertschätzend führen und kommunizieren

11.3.2025 – In Zeiten des Umbruchs beziehungsweise der fundamentalen Veränderung stehen auch die Führungskräfte der Unternehmen unter einer erhöhten Anspannung. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass sie sich im Gespräch mit ihren Mitarbeitern – zumindest aus deren Sicht – auch mal im Ton vergreifen. Wie dies vermieden werden kann.

Führungskräfte sollten einen wertschätzenden, von wechselseitigem Respekt geprägten Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegen. Das wird in fast allen Führungsseminaren betont.

Doch im Arbeitsalltag spüren die Mitarbeiter hiervon zuweilen wenig. Dort herrscht nicht selten ein eher rauer Umgangston. Insbesondere dann, wenn es im Gebälk eines Unternehmens knistert oder bereits brennt – zum Beispiel, weil die Einnahmen wegbrechen – und die Führungskräfte top-down deshalb selbst unter einem hohen Druck stehen.

Deshalb hier einige Tipps, wie man auch in eher „schwierigen Zeiten“ Mitarbeitern mit Respekt begegnen und mit ihnen wertschätzend kommunizieren kann.

1. Situation reflektieren

Reflektieren Sie, bevor Sie mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren, deren Befindlichkeit.

Speziell in Krisenzeiten beziehungsweise Zeiten fundamentaler (Markt-)Veränderungen ist dies wichtig, denn diese verunsichern auch Ihre Mitarbeiter.

2. Den richtigen Kanal wählen

Überlegen Sie zudem, wenn Sie Ihren Mitarbeitern eine Botschaft oder Info übermitteln möchten, bevor Sie aktiv werden, stets: Welcher Kanal ist hierfür der richtige?

Denn es macht einen großen Unterschied, ob Sie diesen etwas per Mail, via Telefon oder im Vier-Augen-Gespräch mitteilen.

3. Die eigene Befindlichkeit reflektieren

Reflektieren Sie auch, bevor Sie mit Ihren Mitarbeitern – ganz gleich, über welchen Kanal – kommunizieren, Ihre eigene Befindlichkeit.

Wenn Sie sich nicht in der Verfassung fühlen, wertschätzend zu kommunizieren, vertagen Sie das Gespräch oder tun Sie zunächst etwas, das Ihre Stimmung verbessert.

4. Keine spontanen Mails verschicken

Verfassen und versenden Sie zum Beispiel nie spontan aus einem Gefühl der Verärgerung heraus eine Mail. Denn dies bereuen Sie zumeist kurze Zeit später.

Speichern Sie die Mail zunächst im Entwürfe-Ordner und lesen Sie diese mit etwas zeitlichem Abstand noch ein, zwei Mal gegen, bevor Sie auf den Versenden-Button drücken.

5. Emotionen bewusst machen

Akzeptieren Sie, dass auch Sie ein Wesen aus Fleisch und Blut (und keine Maschine) sind und deshalb zuweilen nicht so rational reagieren, wie Sie dies – eventuell – gerne tun würden.

Machen Sie sich bewusst, welche Emotionen Sie gerade verspüren, die Ihr Empfinden und Handeln mitbeeinflussen – und akzeptieren Sie diese als Teil Ihrer menschlichen Existenz.

6. Das Gespräch suchen

Angenommen, Sie fühlen sich angesichts der Ist-Situation gerade unsicher, ratlos oder gar hilflos. Dann gestehen Sie sich dies ein. Denn dies ist keine Schwäche, sondern eine Reaktion auf die Ist-Situation.

Suchen Sie das Gespräch hierüber mit reflektierten Persönlichkeiten in Ihrem Netzwerk oder einem Coach. Verschaffen Sie sich so viel Sicherheit wie möglich, und nehmen Sie dann das Ruder in die Hand, statt ein „Opfer der Umstände“ zu sein.

7. Umstände akzeptieren

Versuchen Sie, die widrigen Umstände oder schwierigen Rahmenbedingungen so zu akzeptieren wie das Wetter – entsprechend der Maxime: „Change it, love it or leave it“.

Es gibt für jedes Wetter eine geeignete Kleidung und für jede Situation beziehungsweise Konstellation ein adäquates Verhalten. Sie müssen dieses – allein oder im Dialog mit anderen Personen – nur für sich finden.

8. Gefühlshaushalt steuern

Als Führungskraft müssen Sie in der Lage sein, Ihren Gefühlshaushalt zu steuern, denn es zählt zu Ihren (Führungs-)Aufgaben, Ihren Mitarbeitern Orientierung und Halt zu geben.

Sorgen Sie dafür, dass Sie stets zumindest den Silberstreifen am Horizont beziehungsweise das Licht am Ende des Tunnels sehen. Zum Beispiel, indem Sie sich bewusst machen, welche Schwierigkeiten Sie und Ihr Team in der Vergangenheit schon gemeistert haben, von denen Sie zunächst dachten: „Wir schaffen das nicht“.

9. Persönliche Beziehung festigen

Suchen Sie in Krisen- beziehungsweise Umbruchsituationen verstärkt und vermehrt das persönliche Gespräch mit Ihren Mitarbeitern. Erkundigen Sie sich nach Ihrem persönlichen Befinden und zeigen Sie Verständnis für deren Ängste und Bedenken, Wünsche und Bedürfnisse.

Geben Sie ihnen (wohldosiert) auch Einblicke in Ihr eigenes Gefühlsleben. Das macht Sie menschlich und festigt ihre persönliche Beziehung.

10. Verantwortung übernehmen

Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Verhalten. Entschuldigen Sie sich aufrichtig, wenn Sie sich zum Beispiel mal im Ton vergriffen haben oder aus emotionalen Gründen über das Ziel hinausgeschossen haben.

Das passiert jedem Menschen zuweilen – gerade in Stresssituationen. Verzeihen Sie sich deshalb solche „kleinen Fehler“, denn „nobody is perfect“.

11. Missverständnisse aufklären

Machen Sie sich bewusst: Eine gelungene Kommunikation setzt stets die wechselseitige Bereitschaft voraus, den jeweils anderen richtig zu verstehen. Folglich sind Sie auch nicht für jedes Missverständnis verantwortlich.

Klären Sie diese trotzdem möglichst rasch auf – insbesondere, wenn diese die Beziehung belasten und/oder zu einer Leistungsminderung führen.

12. Gemeinsam nach Lösungen suchen

Begeben Sie sich, wenn etwas schief läuft, allein oder im Team nicht auf die Suche nach dem oder den persönlich „Schuldigen“. Das kostet nur Zeit und belastet die Stimmung.

Suchen Sie lieber (gemeinsam) nach den (Problem-)Ursachen und Lösungen.

13. Austausch mit Kollegen suchen

Sprechen Sie, sofern dies Ihre Unternehmenskultur zulässt, auch mit Kollegen im Führungskreis über Ihre Gefühle und Bedenken angesichts der Ist-Situation. Dann werden Sie fast immer feststellen: Sie haben diese nicht allein.

Folglich sind sie auch kein Ausdruck persönlicher Schwächen, sondern situationsbedingt. Sollte ein solcher Austausch in Ihrem Unternehmen leider nicht möglich sein, suchen Sie sich hierfür ein anderes Forum.

14. Auf Work-Life-Balance achten

Achten Sie gerade in Krisen- und Stresssituationen besonders auf Ihre Psychohygiene und Work-Life-Balance. Sorgen Sie in Ihrer Freizeit zum Beispiel durch Sport oder eine gezielte Entspannung für den nötigen Ausgleich und Stressabbau.

Ansonsten ist die Gefahr groß, dass Ihre angestauten negativen Emotionen irgendwann unkontrolliert aus Ihnen herausbrechen und Ihr Umfeld erschrocken auf Distanz zu Ihnen geht.

Elke Katharina Meyer, Frank Nesemann, Thomas Achim Werner

Die bilden gemeinsam das Führungsteam der Unternehmensberatung Positivity Guides eGbR, die unter anderem offene und firmeninterne Trainings zum Themenfeld Positive Führung beziehungsweise Leadership offeriert.