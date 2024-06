So häufig arbeiten Versicherungsmitarbeiter im Homeoffice

27.6.2024 – 2023 arbeitete laut Destatis nicht einmal jeder vierte Erwerbstätige regelmäßig von zu Hause aus – Tendenz weiter fallend. Führend hinsichtlich zumindest gelegentlicher Heimarbeit sind die IT-Branche, die Unternehmensverwaltung und die Assekuranz. Im Gesundheitswesen ist das Arbeiten zu Hause hingegen kaum verbreitet.

Im vergangenen Jahr arbeiteten 23,5 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch bekannt.

Damit ging der Anteil zum zweiten Mal in Folge zurück – von 24,9 Prozent (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.8.2022) über 24,0 Prozent (12.7.2023) auf den aktuellen Wert. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019, als es unter 13 Prozent waren, hat sich der Anteil beinahe verdoppelt.

Weniger Homeoffice

Wie Destatis weiter mitteilte, wird das Arbeiten von zu Hause aus aktuell nicht mehr so umfänglich genutzt wie zu Pandemiezeiten. So waren im vergangenen Jahr 56 Prozent der Erwerbstätigen, die Homeoffice nutzen, mindestens genauso häufig in Heimarbeit tätig, wie an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz. 2021 war dies noch bei mehr als zwei Dritteln der Fall.

Nur noch 26 Prozent arbeiteten zuletzt vollständig im Homeoffice. In den drei Jahren davor war deren Anteil mit 31 bis 40 Prozent noch deutlich höher ausgeprägt. Andererseits waren zuletzt 44 Prozent häufiger an ihrem Arbeitsplatz als im Homeoffice. 2021 traf dies nur auf knapp jeden Dritten zu.

Abhängig von Betriebsgröße und Alter

Bei den abhängig Beschäftigten fiel der Homeoffice-Anteil mit 22 Prozent etwas niedriger aus als bei den Erwerbstätigen insgesamt. Dabei ist die Verbreitung der Heimarbeit bei Angestellten von der Betriebsgröße abhängig. So liegt der Homeoffice-Anteil etwa in Großunternehmen (mindestens 250 Beschäftigte) bei über einem Drittel. In kleinen Firmen (bis 49 Beschäftigte) trifft dies nur auf gut jeden Achten zu.

Auch das Alter wirkt sich den Angaben zufolge auf die Nutzung von Heimarbeit aus. Die höchsten Homeoffice-Anteile (jeweils über ein Viertel) unter den abhängig Beschäftigten finden sich bei den 25- bis 34-Jährigen und den 25- bis 44-Jährigen. Andererseits ist es bei den 15- bis 24-Jährigen wie auch in der Altersgruppe 65 plus nur jeweils rund jeder ein Achtel.

Assekuranz auf den vordersten Plätzen

Die Statistiker präsentierten auch eine Aufstellung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen. Demnach ist der Homeoffice-Anteil (zumindest gelegentliche Heimarbeit) in den Segmenten „IT-Dienstleistungen“ sowie „Unternehmensführung, -verwaltung, -beratung“ am höchsten ausgeprägt – mit jeweils über 70 Prozent.

Knapp unter dieser Marke blieb der Wirtschaftsbereich „(Rück-)Versicherungen und Pensionskassen“. Auf besonders niedrige Anteile kommen das Gesundheitswesen (6,4 Prozent) sowie das Bau- und Ausbaugewerbe und das Segment „Einzelhandel (ohne Kfz-Handel)“ mit jeweils gut acht Prozent. Auffällig ist, dass nur im letztgenannten Bereich der Anteil gestiegen ist.