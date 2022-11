Servicevalue: Das sind Deutschlands beste Arbeitgeber 2022

8.11.2022 – In einer Untersuchung von Servicevalue haben Bürger mehr als 40 Versicherern eine „sehr hohe Attraktivität“ als Arbeitgeber bescheinigt. Die Allianz schaffte es in diesem Jahr sogar, den letztjährigen Champion vom Thron zu stoßen. Auch die Generali, SV Sparkassen-Versicherungen und Huk-Coburg sind in der Spitze vertreten. In der Gesamtwertung rangieren Versicherer wiederum nicht in den Top 20.

Die Servicevalue GmbH hat gemeinsam mit der Zeitung Die Welt in einer Umfrage ermittelt, wie die Attraktivität von deutschen Unternehmen im Hinblick auf das Image als Arbeitgeber wahrgenommen wird. Die Ergebnisse der bundesweiten Abfrage wurden im Report „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“ veröffentlicht. Unterteilt wurde in die Bereiche „Dienstleistungen“ – in denen Versicherer aufgeführt sind –, Handel und Industrie.

Zuerst wurden die Teilnehmenden gefragt, welche der gelisteten Unternehmen ihnen ein Begriff sind und welche sie beurteilen können. Danach sollten sie die Attraktivität als Arbeitgeber bewerten. Dabei stand ihnen eine Antwortskala von „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3), „mittelmäßig“ (4), „schlecht“ (5) zur Verfügung. Insgesamt wurden 3.906 Unternehmen von 729.000 Bürgern bewertet.

Versicherer belegt Spitzenplatz im Dienstleistungs-Bereich

Unter den insgesamt 429 Unternehmen, denen eine „sehr hohe Attraktivität“ im Bereich „Dienstleister“ bescheinigt wird, belegte ein Versicherer Platz eins. Die Allianz Versicherungen liegen mit einem errechneten Mittelwert von 2,52 auf dem Spitzenplatz.

Damit haben sich die Münchner im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 5.11.2021) sogar verbessert – damals mit dem Mittelwert 2,55 – und den damaligen Erstplatzierten, die SAP Deutschland SE & Co. KG, auf Platz Nummer zwei verwiesen. Die Bank ING-Diba AG bleibt wie im Vorjahr auf Rang drei.

Auf den ersten 20 Plätzen finden sich neben der Allianz noch vier weitere Versicherer, aufgeführt hier mit Namen, Mittelwert und Platzierung, in den Top 20:

Insgesamt 42 Versicherern eine „sehr hohe Attraktivität“ attestiert

Unter den Dienstleistern mit einem Image als sehr attraktive Arbeitgeber fanden sich insgesamt 42 Versicherer auf unterschiedlichen Positionen. Dazu gesellte sich die Funk Versicherungsmakler GmbH im Ranking mit einem Mittelwert von 2,82 als einziger Versicherungsmakler. Als Finanzvertrieb wurde zudem die MLP Finanzberatung SE mit dem Wert 2,69 bewertet.

In der Gesamtwertung würde der Spitzenreiter Allianz sich übrigens nur den 21. Platz mit dem Reifenhersteller Continental AG teilen. In dem Zweig „Industrie“ erreichte Spitzenreiter Carl Zeiss AG einen Mittelwert von 2,40. Zeiss war bereits im Vorjahr der attraktivste Arbeitgeber in der Gesamtwertung und hat sich in diesem Ranking sogar verbessert – 2021 lag sein Wert bei 2,44.

Die Übersicht aller ausgezeichneten „Dienstleister“ ist hier abrufbar. Zum Ranking „Industrie“ geht es hier entlang. Die Übersicht aller Ausgezeichneten im „Handel“ ist hier.