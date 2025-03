Neue Tarifrunde: Verdi fordert zwölf Prozent mehr Gehalt für den Innendienst

21.3.2025

Die neue Tarifrunde in der Versicherungsrunde ist am frühen Freitagabend terminiert. Verläuft sie ohne Einigung, sollen die Verhandlungen am 28. April fortgesetzt werden.

Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fordert für die rund 160.000 Beschäftigten im Innendienst der Versicherungsbranche insbesondere eine Erhöhung der Gehälter und aller Zulagen um jeweils zwölf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Außerdem wird ein Anstieg der Ausbildungsvergütung um 250 Euro monatlich sowie eine Tarifvereinbarung zur unbefristeten Übernahme der Auszubildenden eingefordert. Die Möglichkeit, Gehaltsbestandteile flexibel in Freizeit umwandeln zu können, soll ebenso bestehen bleiben wie die tariflichen Regelungen zur Altersteilzeit.

Zudem möchte man einen neuen Tarifvertrag Transformation verhandeln. Dieser soll „die Interessen der Beschäftigten bei den rasanten Veränderungen innerhalb der Branche durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI)“ wahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Versicherungsbranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen, insbesondere durch die digitale Transformation. Es ist daher entscheidend, dass wir die Beschäftigten nicht nur finanziell, sondern auch in ihrer beruflichen Weiterentwicklung und der sozialen Absicherung stärken“, wird Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler zitiert.

„Es ist an der Zeit, dass die enormen Arbeitsleistungen der Beschäftigten in den vergangenen Jahren anerkannt und gerecht honoriert werden“, sagt sie. „Unsere Forderungen sollen die Attraktivität der Jobs in dieser wichtigen Branche nachhaltig steigern.“