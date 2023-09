Mitarbeitervorschläge sorgen für Exzellenz im Betrieb

12.9.2023 – Oft sind es kleine Ideen, die im Betrieb – einmal umgesetzt – große Effekte bringen. Und Mitarbeiter, die den Büroalltag gut kennen, haben oft die besten. Daher gilt es, Beschäftigte zu motivieren und einzubinden, um mit guten Vorschlägen das Unternehmen weiterzubringen. Fünf Tipps helfen dabei.

Das betriebliche Vorschlagswesen ist ein alter Hut. Der Industrielle Alfred Krupp soll es 1872 in seinem Unternehmen eingeführt haben.

Die Grundidee ist: „Mitarbeiter wissen am besten, wie ihr Arbeitsplatz funktioniert und wie man ihn optimieren kann“. Denn es sind die vielen kleinen Schritte, die letztlich Zeit sparen und zu direkten oder ganz neuen Lösungen führen.

Simple Lösungen mit großem Effekt

Das kann etwa eine Checkliste dazu sein, was Vermittler zu einem Privat- oder Unternehmenskunden mitnehmen sollten. Zugegeben simpel. Aber sich bei jedem Auswärtstermin kurz zu konzentrieren − „Was sollte ich mitnehmen und habe ich auch ja nichts vergessen?“ − ist mühsamer, als kurz auf die Checkliste zu schauen.

Was können Sie machen, um Ihre Mitarbeiter zu aktivieren und sie dazu zu motivieren, Verbesserungsvorschläge einzureichen?

Erstens: Regeln einführen

Führen Sie eine Regel ein. Beispielsweise jeder Mitarbeiter muss zwölf Vorschläge pro Jahr machen, dann gibt es eine Prämie.

Ideen gibt es unendlich viele, wie ein Kanban-System für Utensilien, die man immer wieder benötigt. Auf der letzten (oder drittletzten) Druckerkartusche im Lager liegt ein Zettel, wer für die Neubestellung verantwortlich ist. Wer kauft Tee und Kaffee ein? Welche Rückmeldungen sind für komplexere Arbeitsprozesse notwendig?

Zweitens: Überprüfung der Vorschläge und Umsetzung

Jemand oder ein Team muss die Vorschläge zeitnah, etwa monatlich, auf ihre Machbarkeit hin prüfen. Wirklich effizient? Finanzierbar?

Geben Sie die Umsetzung dann an den Vorschlagenden zurück. Zum einen hat derjenige die höchste Motivation, zum anderen werden Ihre Mitarbeiter so wirksam. Sie spüren regelrecht, dass sich etwas zum Besseren verändert, und haben auch noch Freude daran. So werden aus Beobachtern Beteiligte.

Drittens: Sich die Zeit nehmen

Wenn Vorschläge abgelehnt werden, muss das begründet werden. Noch frustrierender als ein einfaches „Das bringt doch nichts“, ist keinerlei Rückmeldung. Und der Arbeitgeber muss wirklich veränderungswillig sein. Es geht um einen Kulturwechsel im Unternehmen.

Bis das Vorschlagswesen läuft, dauert es oft ein Jahr – der Chef muss daran bleiben, bis der Kommunikationsweg von „unten nach oben“ selbstverständlich funktioniert. Letztlich geht es um Vertrauen – dass Mitarbeiter die Chance, aktiv zu gestalten, ergreifen und dass Chefs Ideen und Anregungen tatsächlich umsetzen oder begründet ablehnen.

Viertens: Mitarbeiter unmittelbar beteiligen

Sie können ein Jahresprämie für die Vorschläge festlegen, das ist sicherlich das einfachste. Sie können die Mitarbeiter aber auch unmittelbar beteiligen.

So zahlt der Leiter eines Baumarktes zehn Prozent, wenn das Unternehmen Geld einspart. Beispiel: Die Papiertücher auf den Toiletten kosteten pro Jahr 3.000 Euro. Aufgrund eines Vorschlags hängen dort jetzt Lufttrockner. Die einmalige Investition in Geräte und Elektrik betrug 2.000 Euro plus den deutlich günstigeren Strom. Der Mitarbeiter erhielt 300 Euro.

Fünftens

Der Einstieg ins Vorschlagswesen fällt schwer? Sie könnten das mit einer Veranstaltung verbinden mit Essen und Trinken. Die Mitarbeiter begutachten gegenseitig ihre Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse. Innerhalb von einer Stunde entwickelt ein Büro jede Menge Ideen.

Zwar tun sich manche schwer, aus der Distanz auf die eigene Arbeit zu schauen; aber gemeinsam geht es viel leichter, weil die Denkblockarden gelöst werden. Tipp: Machen Sie das immer, wenn neue Mitarbeiter zwei, drei Wochen im Büro arbeiten. Denn sie bringen von ihrer vorherigen Arbeitsstelle viele Methoden und Ideen mit.