Mit wie viel Urlaubsgeld Versicherungsmitarbeiter rechnen können

7.6.2023

Urlaubsgeld ist für die Beschäftigten in Deutschland ein rares Gut geworden. Nur noch 47 Prozent der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft erhalten diese freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Onlinebefragung des Internetportals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird.

Tarifliches Urlaubsgeld 2023. Zum Vergrößern Bild

klicken. (Bild: Quelle: WSI-Tarifarchiv)

Für die Untersuchung wertete das Institut nach eigenen Angaben die Antworten von über 60.000 Beschäftigten aus dem Zeitraum Anfang Mai 2022 bis Ende April 2023 aus.

Ein wichtiger Faktor für die Sonderzahlung sei die Tarifbindung. 74 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen der Privatwirtschaft erhalten ein Urlaubsgeld und nur 35 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag. Das entspricht in etwa den Werten des Vorjahres (VersicherungsJournal 7.6.2022).

Die Versicherungswirtschaft gehört zum Beispiel zu den Ausnahmebranchen, die in Ost- als auch Westdeutschland den gleichen Gehaltsanteil im Sommer an die Arbeitnehmer auszahlt. Laut Auswertung haben die Mitarbeiter der Assekuranz Anspruch auf 30 Urlaubstage und die Zahlung beträgt 50 Prozent des Monatsentgelts.

Die Höhe des durchschnittlichen, mittleren Urlaubsgeldes beziffert die Hans-Böckler-Stiftung für die Beschäftigten der Versicherungsbranche auf 1.666 (Vorjahr: 1.617) Euro. Spitzenreiter sind Mitarbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen. Arbeiter haben einen Urlaubsgeldanspruch von 110 Prozent und erhalten 2.803 Euro, Angestellte 3.133 Euro.