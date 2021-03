Innendienst-Angestellte waren 2020 seltener krank

16.3.2021 – Im Versicherungs-Innendienst gingen 2020 sowohl die Fehltage als auch die Fehlzeitenquote spürbar zurück. Leicht gesunken ist die Fluktuation, wie aktuelle AGV-Zahlen zeigen. Die Gründe für die Abgänge aus den Unternehmen verschoben sich deutlich.

Im vergangenen Jahr ist der Krankenstand im Versicherungs-Innendienst deutlich gesunken. Das geht aus jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Daten der Fehlzeitenerhebung für 2020 hervor.

Demnach fehlte ein Assekuranz-Beschäftigter im Schnitt 13,4 Tage. Das sind mehr als zwei Tage weniger als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 10.3.2020). Zuletzt lag der Wert im Jahr 2009 niedriger.

Die Fehlzeitenquote (Fehltage wegen Krankheit in Prozent der Sollarbeitstage) im Versicherungs-Innendienst (ohne Auszubildende) sank 2020 ebenfalls deutlich – und von zuvor 6,3 auf 5,3. In den fünf Jahren zuvor lag die Quote jeweils über sechs Prozent. 2009 wurde mit 5,0 Prozent letztmals ein niedrigerer Wert gemessen.

Abweichende Berechnung

Die vom AGV für die Versicherungsbranche gemeldete Fehlzeitenquote liegt aus methodischen Gründen meist über derjenigen der gesetzlichen Krankenkassen, denn die AGV-Daten enthalten auch alle ohne Attest von den Gesellschaften anerkannten Krankheitstage.

Hingegen sind in anderen Statistiken nur die Krankmeldungen mit einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (in der Regel ab dem vierten Krankheitstag erforderlich) erfasst.

Fluktuation leicht gesunken

Neben den Fehlzeiten hat der Arbeitgeberverband auch erste Zahlen für 2020 zur Schwankung des Mitarbeiterbestands im Innendienst veröffentlicht. Demnach lag die Fluktuation (bezogen auf den durchschnittlichen Personalbestand) bei 5,4 (2019: 5,6) Prozent. Im Jahr zuvor war der Zehnjahreshöchststand erreicht worden.

Der Tiefststand in den vergangenen 14 Jahren wurde vor sieben Jahren mit vier Prozent erreicht (18.3.2014). Im Vergleich dazu ist die Mitarbeiterbewegung im vergangenen Jahr um rund ein Drittel höher ausgefallen, im Vergleich zu 2007 allerdings um knapp ein Sechstel niedriger.

Immer mehr natürliche Abgänge

Nach Verbandsangaben ist die Abnahme insbesondere auf die rückläufigen Entwicklungen bei den einvernehmlichen Vertragsauflösungen sowie Kündigungen durch die Gesellschaft wie auch durch Arbeitnehmer zurückzuführen. Bei Letzteren reduzierte sich der Anteil besonders deutlich.

Ein höheres Gewicht kam insbesondere regulären Vertragsabläufen (rund ein Achtel Anteil) sowie der natürlichen Fluktuation zu. Letztere sind mit weit über einem Drittel Anteil (2019: rund 30 Prozent) aktuell die häufigste Ursache für Unternehmensabgänge.

Insgesamt haben die Versicherungs-Unternehmen 2020 im Saldo erst zum zweiten Mal seit 2009 wieder Personal angebaut. Dabei ging es allerdings nur im Innendienst aufwärts, während sich die Schrumpfkur bei den Außendienstlern fortsetzte (16.3.2021).